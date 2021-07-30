ГИБДД объявила заниженную подвеску вне закона
Фото: гибдд.рф
Фото: гибдд.рф
Фото: гибдд.рф
Фото: гибдд.рф
В 2021 году только в по Брянской области сотрудники ГИБДД выявили более 300 фактов, управления автомобилями с нелегальным тюнингом. Наиболее часто встречались машины с измененной конструкцией подвески и установленным без разрешения ГБО. Также попадались машины с измененной планировкой салона, дополнительной светотехникой и даже холодильным оборудованием. Сотня транспортных средств с наиболее злостными нарушениями была снята с учета, а их СТС изъяты у владельцев. В качестве иллюстрации, Управление ГИБДД по Брянской области опубликовало фотографии автомобилей-нарушителей.
- 3 200 000 РBMW X5 2017 в Москве
- 2 877 000 РHyundai Santa Fe 2018 в Москве
- 1 478 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 720 000 РNissan Note 2011 в Москве
- 375 000 РToyota Mark II 1999 в Москве
- 520 000 РInfiniti G35 2007 в Москве
- 949 000 РMercedes CL-Класс 2007 в Москве
- 255 000 РOpel Astra 2006 в Москве
- 1 617 000 РNissan Serena 2018 в Москве
- 2 595 000 РLexus RX 2014 в Москве
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