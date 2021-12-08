8 декабря 2021, 17:59
ГИБДД опубликовала «новогодний прайс» для пьяных водителей
Накануне новогодних корпоративов и последующих «каникул» столичная Госавтоинспекция составила «новогоднюю памятку» для любителей сесть пьяным за руль.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
Московские полицейские напомнили водителям, что пьяный водитель рискует не только своей жизнью, но и жизнями других людей. А для тех, кто после корпоратива все-таки хочет рискнуть и сесть за руль после пары бокалов шампанского, составили специальную новогоднюю памятку:
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- Управление автомобилем в состоянии опьянения, не имея прав – административный арест от 10 до 15 суток и штраф 30 000 рублей.
- Передача права управления своим автомобилем лицу в нетрезвом состоянии – 30 000 рублей штраф и лишение водительских прав сроком от 1,5 до 2 лет.
- Управление автомобилем в нетрезвом состоянии, будучи лишённым прав за нетрезвое вождение – до 300 000 рублей штрафа и до 2 лет лишения свободы.
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