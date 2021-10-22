22 октября 2021, 18:06
ГИБДД опубликовала шокирующую статистику ДТП с участием каршеринга
Госавтоинспекция Москвы подвела итоги аварийности за 9 месяцев 2021 года. За это время было зарегистрировано более 6 тысяч ДТП, в которых погибли 243 человека, 6 976 человек получили различные травмы. Каков вклад в эту печальную статистику автомобилей каршеринга?
Дарья Климова Фото: РБК
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Фото: ТАСС
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Напомним, с 14 октября каршеринг Яндекс.Драйв повысил сумму по франшизе виновника до 40 000 рублей. Ранее она составляла 35 000 рублей. КАСКО с франшизой виновника означает, что операторы установили сумму выплаты, от которой добровольно отказываются при наступлении страхового случая, а значит, раз не платит страховая, то заплатит пользователь.
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