Почему власти решили не доверять штрафы с камер местным властям

25 мая 2026, 07:41
ГИБДД оставит за собой оформление штрафов с камер: регионы не получат новые полномочия
В России отменили передачу регионам полномочий по администрированию штрафов с дорожных камер. Госавтоинспекция продолжит контролировать этот процесс. Почему власти отказались от изменений, какие последствия ждут водителей и что изменилось в законе - разбираемся подробно.
Решение не передавать регионам полномочия по оформлению штрафов с дорожных камер напрямую затрагивает миллионы российских автомобилистов. Вопрос касался не только технических нюансов, но и доверия к системе контроля нарушений. Как сообщает Российская Газета, Госдума официально отзовет законопроект, который мог бы изменить привычную схему работы с фотовидеофиксацией.
На сегодняшний день только Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Севастополь имеют право самостоятельно выносить штрафы за неправильную остановку или стоянку, если заключено специальное соглашение с МВД. Причем Севастополь пока не воспользовался этой возможностью. Для остальных регионов все вопросы, связанные с камерами, остаются в ведении Госавтоинспекции.
Изначально идея расширить полномочия регионов появилась еще в 2015 году. Тогда предполагалось, что местные власти смогут администрировать штрафы не только за парковку, но и за превышение скорости, проезд на красный свет и другие нарушения. Однако этот шаг вызвал опасения у экспертов и автомобилистов: исключение инспектора ГИБДД из цепочки проверки могло привести к росту числа ошибочных постановлений.
Сейчас процесс вынесения штрафа выглядит так: сначала нарушение фиксирует искусственный интеллект, затем данные проверяет оператор или региональный центр организации дорожного движения, а финальное решение принимает инспектор ЦАФАП ГИБДД. Если бы полномочия передали регионам, последний этап исчез бы, что, по мнению многих, снизило бы качество контроля.
Интересно, что в некоторых регионах, например в Москве, считали, что смогут эффективнее справляться с администрированием штрафов. Но, как отмечают в профильном комитете Госдумы, за последние годы подходы к распределению полномочий изменились, а сам законопроект устарел из-за новых поправок в КоАП. Теперь его доработка требует значительных усилий, и власти решили не тратить на это ресурсы.
В автомобильном сообществе тема вызвала широкий резонанс. Многие опасались, что передача функций регионам приведет к увеличению числа спорных штрафов и снизит прозрачность системы. Правительство и МВД поддержали решение оставить все как есть, чтобы избежать дополнительных рисков для водителей.
Стоит отметить, что содержание и обработка данных с камер - затратное дело. Для этого требуется большой штат сотрудников, что не всегда по силам региональным бюджетам. Кроме того, как показывает практика, трехступенчатая проверка нарушений помогает снизить количество ошибок и повысить доверие к системе.
Для сравнения, в других странах Европы и США вопросы администрирования штрафов часто решаются на местном уровне, но в России пока решили не менять сложившуюся практику. Это решение может быть связано с желанием сохранить единые стандарты и минимизировать количество жалоб на ошибочные постановления.
В контексте последних изменений в законодательстве важно помнить, что любые нововведения в сфере дорожных штрафов напрямую влияют на повседневную жизнь водителей.
В итоге, отказ от передачи полномочий регионам означает, что схема вынесения штрафов с камер останется прежней. Это решение позволяет сохранить дополнительный уровень контроля и снизить вероятность ошибок. Для водителей это значит, что порядок обжалования и проверки штрафов не изменится, а система останется максимально прозрачной и предсказуемой. Важно помнить, что любые изменения в этой сфере требуют тщательной проработки и учета интересов всех участников дорожного движения.
