ГИБДД отказалась от очень неприятного штрафа для водителей: подробности
Камеры на российских дорогах научились измерять среднюю скорость в 2013 году. Проезд автомобиля по трассе фиксируют две камеры, расположенные на определенном расстоянии друг от друга (от нескольких километров до сотен метров). Иногда использовался каскад из нескольких камер. Затем на основе их данных, зная расстояние и время, вычисляли среднюю скорость, с которой автомобиль преодолел заданный участок пути. По такому алгоритму до недавнего времени работало около тысячи дорожных комплексов по всей стране. В зависимости от степени превышения скорости водитель получал штраф от 500 до 5 000 рублей.
Одновременно велись споры о законности штрафов. Ведь понятие «средняя скорость» в ПДД отсутствовало, и многим водителям удавалось отменять штрафы за среднюю скорость в судах. Депутаты даже пытались запретить такую практику поправками в КоАП, но безуспешно.
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