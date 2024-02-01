ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит

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В совещании приняли участие представители и руководители нескольких министерств и ведомств: Администрации Президента РФ, Минтранса, Минпросвещения, Минздрава, Минцифры, Федеральной службы судебных приставов и службы по надзору в сфере транспорта, а также Федерального дорожного агентства. Среди прочего, Михаил Черников сообщил, ГИБДД во взаимодействии с Федеральной службой судебных приставов в 2024 году будет добиваться неотвратимости наказания для нарушителей ПДД. Он пообещал сделать все, чтобы исключить из дорожного движения злостных неплательщиков штрафов, пишет портал Avtospravochnaya.com

Как выяснилось, к категории злостных неплательщиков ГИБДД относит водителей, которые имеют более 50 неоплаченных штрафов. Именно на таких нарушителях будут делать акцент в своей работе автоинспекторы и судебные приставы. С 2015 года судебные приставы могут арестовать транспортное средство и приостановить право на управление им из-за неоплаченных штрафов. Временное ограничение права управления применяется, если общая сумма задолженности превышает 10 000 рублей.

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