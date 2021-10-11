ГИБДД перешла к тактике сплошных проверок: тормозят всех, ищут пьяных
Экипажи ДПС в определенном месте останавливают все подряд транспортные средства и оценивают состояние каждого водителя – присматриваются и принюхиваются. При отсутствии подозрений, автомобиль немедленно отпускают. В противном случае водителю предлагают пройти проверку с использованием сертифицированного алкотестера и, при необходимости, направляют к врачу-наркологу для проведения медицинского освидетельствования.
Как уточняют в ГИБДД, к подобным мероприятиям привлекают опытных сотрудников, способных по многим косвенным признакам определить как «подозрительную» машину, неадекватного водителя, так и автолюбителей, которых явно не стоит лишний раз беспокоить.
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