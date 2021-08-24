24 августа 2021, 08:54
ГИБДД подстерегла и жестоко наказала автоблогера за «дикие шашки»
Блогер archi_6.3 известен в сети своими мощными автомобилями Mercedes-Benz и опасными маневрами на дорогах. Сотрудники ГИБДД заинтересовались очередным видео, на котором Арчи шашкует в плотном потоке.
Дарья Климова Фото: youtube.com / Top secret
Ранее мы писали
Месяц назад блогера Михаила Литвина лишил прав сроком на четыре месяца за езду по полосе встречного движения ...Читать далее
Номера автомобиля Арчи на видео были предусмотрительно замазаны. Но блогер и без того хорошо известен петербургской полиции, и к нему уже накопилось много вопросов. После встречи с сотрудниками ГИБДД Арчи опубликовал в инстаграме очередной пост, где предупреждал, что пропадет на какое-то время и просил его не терять. Дорогой автомобиль отправили на спецстоянку, чтобы убедиться в подлинности номеров, а сам блогер отправился в отдел давать объяснения.
Упомянутые модели: Mercedes CLS (от 3 520 000 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 600 000 РMercedes CLS-класс 2011 в Москве
- 4 155 000 РMercedes CLS-класс 2018 в Москве
- 3 290 000 РMercedes CLS-класс 2016 в Москве
- 1 830 000 РMercedes CLS-класс 2011 в Москве
- 650 000 РMercedes CLS-класс 2005 в Москве
- 4 550 000 РMercedes CLS 2018 в Москве
- 4 750 000 РMercedes CLS-класс 2018 в Москве
- 2 897 000 РMercedes CLS 2017 в Москве
- 1 659 000 РMercedes CLS-класс 2012 в Москве
- 1 917 000 РMercedes CLS-класс 2015 в Москве
Новости по теме
Эксперты ГИБДД назвали 11 способов осложнить угонщикам жизнь
23.08.2021, 13:53
Русские блогеры залили водку в спорткар Toyota, и вот что получилось
19.08.2021, 18:33
МВД предлагает исключить из техосмотра 6 процедур (список)
19.08.2021, 09:05
Блогер AkademeG разбил об столб Hyundai Solaris: «Это абсолютный эпик, я не ожидал, что «Солярис» преподнесет такой сюрприз»
18.08.2021, 12:41
Сдать теоретический экзамен на права станет еще сложнее: ГИБДД начинает борьбу с зубрежкой и меняет билеты
16.08.2021, 08:37
Новости по теме
Эксперты ГИБДД назвали 11 способов осложнить угонщикам жизнь
23.08.2021, 13:53
Русские блогеры залили водку в спорткар Toyota, и вот что получилось
19.08.2021, 18:33
МВД предлагает исключить из техосмотра 6 процедур (список)
19.08.2021, 09:05
Блогер AkademeG разбил об столб Hyundai Solaris: «Это абсолютный эпик, я не ожидал, что «Солярис» преподнесет такой сюрприз»
18.08.2021, 12:41
Сдать теоретический экзамен на права станет еще сложнее: ГИБДД начинает борьбу с зубрежкой и меняет билеты
16.08.2021, 08:37
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Продажа Mercedes CLS
Купить Mercedes CLS-класс 2013 в Москве
2 395 000 Р
Купить Mercedes CLS-класс 2018 в Москве
4 155 000 Р
Купить Mercedes CLS 2014 в Москве
1 899 000 Р
Купить Mercedes CLS 2014 в Москве
2 397 000 Р
Купить Mercedes CLS 2016 в Москве
2 900 000 Р
Купить Mercedes CLS 2016 в Москве
2 417 000 Р
Купить Mercedes CLS 2011 в Москве
1 487 000 Р
Купить Mercedes CLS 2013 в Москве
1 779 000 Р
Купить Mercedes CLS 2007 в Москве
682 000 Р
Купить Mercedes CLS 2014 в Москве
1 779 000 Р
Купить Mercedes CLS-класс 2021 в Москве
7 338 400 Р
Купить Mercedes CLS-класс 2015 в Москве
2 589 000 Р
Купить Mercedes CLS-класс 2021 в Москве
7 338 400 Р
Купить Mercedes CLS-класс 2021 в Москве
7 943 200 Р
Купить Mercedes CLS-класс 2021 в Москве
7 332 800 Р
Купить Mercedes CLS AMG 2018 в Москве
5 250 000 Р
Купить Mercedes CLS 2018 в Москве
4 378 000 Р
Купить Mercedes CLS-класс 2021 в МосквеОбъявления о продаже Mercedes CLS
7 332 800 Р
Транспортный налог
Рейтинги машин