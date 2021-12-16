16 декабря 2021, 12:45
ГИБДД подвела первые итоги работы «шпионских» патрулей
В октябре 2021 года столичная Госавтоинспекция представила новые патрульные автомобили, оборудованные «всевидящим оком», камерами, сканирующими дорожную ситуацию на 360 градусов вокруг автомобиля.
Дарья Климова Фото: РИА Новости
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В Москве начались испытания новых многофункциональных камер. Они вмонтированы в балку со спецсигналами на ...Читать далее
В настоящее время инспекторы используют два типа комплексов, «АвтоУраган-МС» и «Кибер-Шериф», с одинаковым принципом действия. Камеры вмонтированы в балку со спецсигналами на крыше патрульной машины, сканируют пространство на 360 градусов, а встроенный радар покрывает движение транспорта по шести полосам в пределах 60 метров. Система может работать как в движении, так и в припаркованном состоянии при температуре от -40 до +50 градусов.
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