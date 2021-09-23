ГИБДД поймала «Волгу» с фантастическими «номерами СССР» и наказала водителя: фото
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
Настоящие документы мужчина предоставить отказался. Полицейские отправили машину на штрафстоянку и составили в отношении водителя протокол за езду без прав и полиса ОСАГО, а также за отсутствие регистрации у автомобиля. Уже позднее инспекторам удалось установить, что черная «Волга» была снята с учета в ГИБДД в июне 2021 года, а прежние номера – сданы в архив. Более того, выяснилось, что у мужчины есть настоящее водительское удостоверение, действующее до 2025 года.
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