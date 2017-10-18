18 октября 2017, 15:01

ГИБДД позволят сидеть в засаде

Сотрудникам Госавтоинспекции разрешат останавливать автомобили, находясь в засаде. Новшество, которое призвано сократить число ДТП на аварийно-опасных участках дороги, вступит в силу уже с 20 октября.
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Согласно нормам, установленным в новых правилах поведения сотрудников ГИБДД, прибегать к засадам полицейские смогут только в крайних случаях. Например, когда нужно осуществлять надзор за дорожным движением с использованием средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В этой ситуации патрульный автомобиль «может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети».

Напомним, что сотрудники ГИБДД смогут останавливать автомобили вне стационарных постов. Соответствующее право хотят вернуть полицейским спустя 5 лет, чтобы сократить количество аварий с участием автобусов. Норма должна была заработать еще с 1 апреля, но в МВД решили доработать ведомственный регламент.

Примечательно, что 5 лет назад сотрудникам Госавтоинспекции запретили останавливать автомобили вне стационарных постов. Это было сделано с целью упразднить, прежде всего, мошенничество на дорогах: когда преступники надевают форму ГИБДД и тормозят жертву на трассе ночью, а затем отбирают автомобиль.

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Плюсы и минусы
Сократит число ДТП на аварийно-опасных участках дорог.Спровоцирует рост числа мошенников, претваряющихся инспекторами ГИБДД.
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ГИБДД позволят сидеть в засаде
{{material_120226}} Согласно нормам, установленным в новых правилах поведения сотрудников ГИБДД, прибегать к засадам полицейские смогут только в крайних случаях. Например, когда нужно осуществлять надзор за дорожным движением с использованием средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В этой ситуации патрульный автомобиль «может размещаться в местах с видимостью, ограниченной естественными переломами рельефа местности, поворотами дороги, а также элементами обустройства улично-дорожной сети».Напомним, что сотрудники ГИБДД смогут останавливать автомобили вне стационарных постов. Соответствующее право хотят вернуть полицейским спустя 5 лет, чтобы сократить количество аварий с участием автобусов. Норма должна была заработать еще с 1 апреля, но в МВД решили доработать ведомственный регламент. Примечательно, что 5 лет назад сотрудникам Госавтоинспекции запретили останавливать автомобили вне стационарных постов. Это было сделано с целью упразднить, прежде всего, мошенничество на дорогах: когда преступники надевают форму ГИБДД и тормозят жертву на трассе ночью, а затем отбирают автомобиль.
2017-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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