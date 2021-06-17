ГИБДД предлагает выдавать права школьникам вместе с аттестатом
Фото: dumspb.ru
Занятия по вождению можно проводить во внеклассное время. В качестве эксперимента, предлагают начать с кадетских корпусов, учащиеся которых хотят по окончании училища получить также водительское удостоверение. Кроме того, Черников напомнил, что уже сейчас существует массовое подростковое движение «Юные инспекторы движения», насчитывающее по всей стране свыше 430 тысяч участников в возрасте от 8 до 16 лет. Они изучают ПДД и основы безопасного поведения на дороге, а также помогают инспекторам ГИБДД проводить профилактическую работу со сверстниками.
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