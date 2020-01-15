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15 января 2020, 14:28

ГИБДД предостерегла водителей от серьезной ошибки при регистрации машины

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Фото: mosday.ru
С 1 января 2020 года в России вступил в силу новый порядок регистрации автомобилей. Теперь код региона на автомобильных номерах присваивают в соответствии с пропиской его владельца. Это усложняет процедуру регистрации при покупке автомобиля в другой области и грозит беспечным водителям лишением прав.
ГИБДД предостерегла водителей от серьезной ошибки при регистрации машины

Фото взято из открытых источников

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Если вы покупаете автомобиль не в том регионе, где зарегистрированы, но при регистрации ТС в подразделении ГИБДД вам номерные таблички не выдадут, а лишь резервируют в базе сочетание букв и цифр. Заказывать комплект номеров придется самостоятельно в аккредитованной частной компании. Но по новым правилам, ездить на зарегистрированном автомобиле без номеров запрещено. Такое нарушение карается в соответствии с частью 2 статьи 12.2 КоАП штрафом в размере 5 000 рублей или лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Варианта два: оставить автомобиль на парковке у ГИБДД и ехать за номерами или везти машину на эвакуаторе. Первое рискованно, второе требует дополнительных расходов. К слову, транзитные номера теперь выдают только в случае, если автомобиль снимают с учета в России и вывозят за пределы страны. Написать автомобильный номер на бумажке, прикрепить к машине и поехать, тоже нельзя. Закон расценивает это как управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком и карает лишением прав на срок от 6 до 12 месяцев.

В ГИБДД предупреждают: прежде чем покупать автомобиль в другом регионе, надо заранее продумать, где и как его регистрировать. Отметим, что большинство компаний, занимающихся изготовлением номерных табличек, стараются снять офис поближе к подразделению ГИБДД. С другой стороны, необязательно регистрировать машину в тот же день. Ездить на незарегистрированном автомобиле можно 10 дней с момента покупки. С 11-го дня закон карает как нарушение правил регистрации, так и управление незарегистрированным автомобилем.

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ГИБДД предостерегла водителей от серьезной ошибки при регистрации машины
{{material_128499}}Если вы покупаете автомобиль не в том регионе, где зарегистрированы, но при регистрации ТС в подразделении ГИБДД вам номерные таблички не выдадут, а лишь резервируют в базе сочетание букв и цифр. Заказывать комплект номеров придется самостоятельно в аккредитованной частной компании. Но по новым правилам, ездить на зарегистрированном автомобиле без номеров запрещено. Такое нарушение карается в соответствии с частью 2 статьи 12.2 КоАП штрафом в размере 5 000 рублей или лишением прав на срок от 1 до 3 месяцев.Варианта два: оставить автомобиль на парковке у ГИБДД и ехать за номерами или везти машину на эвакуаторе. Первое рискованно, второе требует дополнительных расходов. К слову, транзитные номера теперь выдают только в случае, если автомобиль снимают с учета в России и вывозят за пределы страны. Написать автомобильный номер на бумажке, прикрепить к машине и поехать, тоже нельзя. Закон расценивает это как управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком и карает лишением прав на срок от 6 до 12 месяцев.В ГИБДД предупреждают: прежде чем покупать автомобиль в другом регионе, надо заранее продумать, где и как его регистрировать. Отметим, что большинство компаний, занимающихся изготовлением номерных табличек, стараются снять офис поближе к подразделению ГИБДД. С другой стороны, необязательно регистрировать машину в тот же день. Ездить на незарегистрированном автомобиле можно 10 дней с момента покупки. С 11-го дня закон карает как нарушение правил регистрации, так и управление незарегистрированным автомобилем.
2020-01-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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