15 января 2020, 14:28
ГИБДД предостерегла водителей от серьезной ошибки при регистрации машины
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Фото: mosday.ru
С 1 января 2020 года в России вступил в силу новый порядок регистрации автомобилей. Теперь код региона на автомобильных номерах присваивают в соответствии с пропиской его владельца. Это усложняет процедуру регистрации при покупке автомобиля в другой области и грозит беспечным водителям лишением прав.
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Варианта два: оставить автомобиль на парковке у ГИБДД и ехать за номерами или везти машину на эвакуаторе. Первое рискованно, второе требует дополнительных расходов. К слову, транзитные номера теперь выдают только в случае, если автомобиль снимают с учета в России и вывозят за пределы страны. Написать автомобильный номер на бумажке, прикрепить к машине и поехать, тоже нельзя. Закон расценивает это как управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком и карает лишением прав на срок от 6 до 12 месяцев.
В ГИБДД предупреждают: прежде чем покупать автомобиль в другом регионе, надо заранее продумать, где и как его регистрировать. Отметим, что большинство компаний, занимающихся изготовлением номерных табличек, стараются снять офис поближе к подразделению ГИБДД. С другой стороны, необязательно регистрировать машину в тот же день. Ездить на незарегистрированном автомобиле можно 10 дней с момента покупки. С 11-го дня закон карает как нарушение правил регистрации, так и управление незарегистрированным автомобилем.
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