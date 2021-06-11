ГИБДД предупреждает: солнечные дни опасны для водителей
«Для автомобилистов яркий свет часто становится неприятным фактором. Яркие лучи солнца или фары встречных автомобилей ослепляют водителя. При этом утомляемость увеличивается, снижается быстрота реакции, что может повлечь за собой неприятности, когда водитель не видит препятствий на дороге, сигнал светофора, яму на дороге, разметку или пешехода», - сказано в официальном сообщении ГИБДД.
Чтобы обезопасить себя при поездке в солнечное время в ГИБДД рекомендуют не только следить за скоростью и пользоваться поворотниками, но и чистить стекла автомобилей. Для этого необходимы: запас омывающей жидкости и хорошие «дворники». «При очистке стёкол необходимо избавиться от разводов. Мыть стекла нужно не только снаружи, но и внутри салона. Держите в салоне автомобиля солнцезащитные очки. Также могут помочь специальные очки для водителей. Они обычно имеют жёлтые стёкла, которые особым образом рассеивают яркий свет», - рекомендуют гаишники.
Напомним, что недавно 110KM.RU рассказывал, как надо ездить на автомобиле в жару, что пить во время движения и как спасти машину от перегрева. Подробнее в материале «Как ездить на автомобиле в жару: полезные советы начинающим водителям».
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