2 декабря 2019, 16:53
ГИБДД прогнозирует рост смертности на дорогах в России
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Фото: autonews.ru
С начала 2019 года на российских дорогах погибло более 15 000 человек. По мнению заместителя начальника ГИБДД Олега Понарьина, в дальнейшем статистика смертности в ДТП будет только ухудшаться.
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Сейчас «скорая помощь» везет пострадавших в ДТП не в ближайшую больницу, а в больницу своего региона, которая ...Читать далее
Отдельную озабоченность вызывает работа скорой медицинской помощи. До прибытия машины скорой на месте ДТП гибнут 6% пострадавших, еще 6% умирают по пути в больницу и 16% - в первые сутки нахождения в стационаре, сообщает ТАСС. В середине октября Госавтоинспекция предложила приписать каждый участок дорог к ближайшей больнице. Сейчас действует строгая привязка скорой помощи к региону. Если ДТП произошло на границе двух областей, то ближайшей больницей может оказаться учреждение в соседнем регионе. Но пострадавшего туда не повезут. В результате правило «золотого часа» удается соблюсти не всегда, и люди погибают по дороге в больницу. Идею уже поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.
В апреле 2019 года глава ГИБДД Михаил Черников озвучил статистику за прошлый год и сообщил о снижении смертности на дорогах федерального значения. Всего в 2018 году в ДТП погибло 18 тысяч человек. К 2024 году в соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» смертность в авариях по сравнению с 2017 годом (19 тыс. человек) должна сократиться в 3,5 раза, а показатель «социального риска» не должен превышать 4 погибших в ДТП на 100 тысяч населения.
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