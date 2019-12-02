Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
2 декабря 2019, 16:53

ГИБДД прогнозирует рост смертности на дорогах в России

  • 751
  • 0
Фото: autonews.ru
С начала 2019 года на российских дорогах погибло более 15 000 человек. По мнению заместителя начальника ГИБДД Олега Понарьина, в дальнейшем статистика смертности в ДТП будет только ухудшаться.
Ранее мы писали
Сейчас «скорая помощь» везет пострадавших в ДТП не в ближайшую больницу, а в больницу своего региона, которая ...
Читать далее
На семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения обсуждали, в частности, и трагическое ДТП в Забайкальском крае, где туристический автобус упал с моста на лед замерзшей реки Куэнга. Погибло 19 человек, еще столько же было госпитализировано с травмами различной степени тяжести. Олег Понарьин привел оперативные цифры статистики аварийности за 2019 год. С начала года в России зафиксировано 146 тысяч ДТП, в которых погибло более 15 тысяч человек, и было ранено 160 тысяч человек. По его словам, эти данные еще будут уточнены, но меньше они точно не станут. Хотя по сравнению с 2018 годом число погибших сократилось на 9,4%.

Отдельную озабоченность вызывает работа скорой медицинской помощи. До прибытия машины скорой на месте ДТП гибнут 6% пострадавших, еще 6% умирают по пути в больницу и 16% - в первые сутки нахождения в стационаре, сообщает ТАСС. В середине октября Госавтоинспекция предложила приписать каждый участок дорог к ближайшей больнице. Сейчас действует строгая привязка скорой помощи к региону. Если ДТП произошло на границе двух областей, то ближайшей больницей может оказаться учреждение в соседнем регионе. Но пострадавшего туда не повезут. В результате правило «золотого часа» удается соблюсти не всегда, и люди погибают по дороге в больницу. Идею уже поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В апреле 2019 года глава ГИБДД Михаил Черников озвучил статистику за прошлый год и сообщил о снижении смертности на дорогах федерального значения. Всего в 2018 году в ДТП погибло 18 тысяч человек. К 2024 году в соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» смертность в авариях по сравнению с 2017 годом (19 тыс. человек) должна сократиться в 3,5 раза, а показатель «социального риска» не должен превышать 4 погибших в ДТП на 100 тысяч населения.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Как снять и поставить противотуманную фару
Скажите, как стоять противотуманок на Ниссан Кашкай 2016 года выпуска. Бампер нужно снимать? А то диллер говорит что нужно.
Владимир.
Билет 1 вопрос 20
хорошие вопросы
Василий
АвтоСпецЦентр Hyundai Внуково | отзывы
Влетел в яму, переднее колесо убил, и, как я думал, больше ничего не пострадало. Но на ТО мастер показал на погнутый рычаг. Странно, машину не вело никуда, мастер, сказал такое может быть, но тогда идет повышенный износ резины. Не стал спорить, заменил тот рычаг сразу же. Выехал из сервиса и тут понял ...
alexandr1255
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Права несовершеннолетним. Стоит ли выдавать?
Оцениваем Changan CS55 за месяц до российской презентации
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 7 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
ГИБДД прогнозирует рост смертности на дорогах в России
{{material_127877}}На семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения обсуждали, в частности, и трагическое ДТП в Забайкальском крае, где туристический автобус упал с моста на лед замерзшей реки Куэнга. Погибло 19 человек, еще столько же было госпитализировано с травмами различной степени тяжести. Олег Понарьин привел оперативные цифры статистики аварийности за 2019 год. С начала года в России зафиксировано 146 тысяч ДТП, в которых погибло более 15 тысяч человек, и было ранено 160 тысяч человек. По его словам, эти данные еще будут уточнены, но меньше они точно не станут. Хотя по сравнению с 2018 годом число погибших сократилось на 9,4%.Отдельную озабоченность вызывает работа скорой медицинской помощи. До прибытия машины скорой на месте ДТП гибнут 6% пострадавших, еще 6% умирают по пути в больницу и 16% - в первые сутки нахождения в стационаре, сообщает ТАСС. В середине октября Госавтоинспекция предложила приписать каждый участок дорог к ближайшей больнице. Сейчас действует строгая привязка скорой помощи к региону. Если ДТП произошло на границе двух областей, то ближайшей больницей может оказаться учреждение в соседнем регионе. Но пострадавшего туда не повезут. В результате правило «золотого часа» удается соблюсти не всегда, и люди погибают по дороге в больницу. Идею уже поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев.В апреле 2019 года глава ГИБДД Михаил Черников озвучил статистику за прошлый год и сообщил о снижении смертности на дорогах федерального значения. Всего в 2018 году в ДТП погибло 18 тысяч человек. К 2024 году в соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» смертность в авариях по сравнению с 2017 годом (19 тыс. человек) должна сократиться в 3,5 раза, а показатель «социального риска» не должен превышать 4 погибших в ДТП на 100 тысяч населения.
2019-12-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Ижевск Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.