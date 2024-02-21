ГИБДД проводит операцию «Чистые стекла». И дело тут вовсе не в грязи

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Портал Avtospravochnaya.com выяснил подробности операции «Чистые стекла». Оказывается, она направлена на борьбу не с грязью, а с тонировкой и шторками на окнах. В ходе операции сотрудники ГИБДД выявляют автомобили со стеклами, светопропускание которых не отвечает установленным требованиям. Согласно п. 4.3 Приложения №8 к Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. В противном случае эксплуатация автомобиля запрещена. Нарушителей штрафуют минимум на 500 рублей по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, если водитель устранит нарушение.

Если же водитель проигнорирует законные требования сотрудников полиции по удалению тонировки и попадется повторно, его ждет более суровое наказание. В соответствии со ст. 19.3 КоАП РФ водителя задерживают и доставляют в суд, который вправе наложить административный штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, или приговорить нарушителя к обязательным работам на срок от 40 до 120 часов.

В ходе операции «Чистые стекла» только за один день в Рязанской области выявили более 80 нарушителей. А в ходе профилактического рейда на одном из проспектов города Набережные Челны (Татарстан) сотрудниками ГИБДД за несколько часов к ответственности было привлечено более 40 любителей тонировки.

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