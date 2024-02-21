ГИБДД проводит операцию «Чистые стекла». И дело тут вовсе не в грязи
Если же водитель проигнорирует законные требования сотрудников полиции по удалению тонировки и попадется повторно, его ждет более суровое наказание. В соответствии со ст. 19.3 КоАП РФ водителя задерживают и доставляют в суд, который вправе наложить административный штраф в размере от 2 000 до 4 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, или приговорить нарушителя к обязательным работам на срок от 40 до 120 часов.
В ходе операции «Чистые стекла» только за один день в Рязанской области выявили более 80 нарушителей. А в ходе профилактического рейда на одном из проспектов города Набережные Челны (Татарстан) сотрудниками ГИБДД за несколько часов к ответственности было привлечено более 40 любителей тонировки.
-
21.02.2024, 14:30
Что случится с китайскими машинами в России в 2024 году: прогноз эксперта
Весь прошлый год китайские автопроизводители активно осваивали российский рынок и занимали ниши, освободившиеся после ухода из страны западных конкурентов. В начале 2024 года пошли разговоры о том, что китайцы могут потерять свои позиции в России.Читать далее
-
21.02.2024, 14:14
В России заметили редкий кроссовер Chery, который хотят продавать в России. Чем он интересен?
На улицах Москвы запечатлели необычный кроссовер Chery eQ7. Премьера модели состоялась летом 2023 года, но в Россию он пока официально не поставляется. Автомобиль построен на оригинальной модульной платформе, а дизайн разрабатывали итальянцы.Читать далее
-
21.02.2024, 08:18
Сборку новейшего Kia Sorento наладят в Казахстане
Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento четвертого поколения готовится выйти на казахстанский рынок. Новинка уже прошла сертификацию и получила все необходимые разрешения. Сборку наладят на заводе в Костанае.Читать далее
-
21.02.2024, 07:58
Эксперт назвал главный критерий выбора китайского автомобиля. В противном случае машина огорчит
С каждым днем на российском рынке появляется все больше китайских брендов и моделей. Сориентироваться в разнообразии доселе незнакомых названий довольно сложно. Автоэксперт Егор Васильев назвал главный критерий при выборе.Читать далее
-
21.02.2024, 07:37
Госдума предлагает приравнять автомобиль к квартире. Продать его без согласия супруга будет нельзя
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который запрещает продавать автомобиль, мотоцикл или даже снегоход без согласия второго супруга. До сих пор согласие требовалось только при продаже недвижимости или бизнеса.Читать далее
-
21.02.2024, 07:05
На КамАЗ возвращаются студенческие отряды. Летом планируют привлечь 2000 студентов
Более полувека назад КамАЗ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, куда ехали студенты со всего Советского союза. Сейчас на предприятии вернулись к идее трудоустройства студентов. В 2024 году численность студенческих отрядов планируют увеличить в 10 раз.Читать далее
-
21.02.2024, 14:30
Что случится с китайскими машинами в России в 2024 году: прогноз эксперта
Весь прошлый год китайские автопроизводители активно осваивали российский рынок и занимали ниши, освободившиеся после ухода из страны западных конкурентов. В начале 2024 года пошли разговоры о том, что китайцы могут потерять свои позиции в России.Читать далее
-
21.02.2024, 14:14
В России заметили редкий кроссовер Chery, который хотят продавать в России. Чем он интересен?
На улицах Москвы запечатлели необычный кроссовер Chery eQ7. Премьера модели состоялась летом 2023 года, но в Россию он пока официально не поставляется. Автомобиль построен на оригинальной модульной платформе, а дизайн разрабатывали итальянцы.Читать далее
-
21.02.2024, 08:18
Сборку новейшего Kia Sorento наладят в Казахстане
Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento четвертого поколения готовится выйти на казахстанский рынок. Новинка уже прошла сертификацию и получила все необходимые разрешения. Сборку наладят на заводе в Костанае.Читать далее
-
21.02.2024, 07:58
Эксперт назвал главный критерий выбора китайского автомобиля. В противном случае машина огорчит
С каждым днем на российском рынке появляется все больше китайских брендов и моделей. Сориентироваться в разнообразии доселе незнакомых названий довольно сложно. Автоэксперт Егор Васильев назвал главный критерий при выборе.Читать далее
-
21.02.2024, 07:37
Госдума предлагает приравнять автомобиль к квартире. Продать его без согласия супруга будет нельзя
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который запрещает продавать автомобиль, мотоцикл или даже снегоход без согласия второго супруга. До сих пор согласие требовалось только при продаже недвижимости или бизнеса.Читать далее
-
21.02.2024, 07:05
На КамАЗ возвращаются студенческие отряды. Летом планируют привлечь 2000 студентов
Более полувека назад КамАЗ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, куда ехали студенты со всего Советского союза. Сейчас на предприятии вернулись к идее трудоустройства студентов. В 2024 году численность студенческих отрядов планируют увеличить в 10 раз.Читать далее
- 12 400 000 РMercedes AMG GT 2019 в Москве
- 7 800 000 РKIA K9 2022 в Москве
- 3 200 000 РLexus IS300 2016 в Москве
- 17 900 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 3 130 000 РHyundai Sonata 2021 в Москве
- 4 090 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 3 200 000 РBMW 3-series 2020 в Москве
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 24 590 000 РPorsche Cayenne 2023 в Москве
- 43 000 000 РBentley Bentayga 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий