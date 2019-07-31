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31 июля 2019, 16:43

ГИБДД раскрыла карту с дорожными камерами

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В Сети появился новый интерактивный сервис Госавтоинспекции. На карту будут нанесены дорожные комплексы фото- и видеофиксации, установленные во всех регионах России. Пока сервис работает в тестовом режиме. Наполнение базы данных продолжается.
ГИБДД раскрыла карту с дорожными камерами
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Месяц назад на заседании госсовета по безопасности движения президент Владимир Путин напомнил, что цель установки дорожных камер – снижение аварийности на дорогах. Вместо того, чтобы прятать камеры на особенно опасных участках, необходимо раскрыть их местоположение. 

Сейчас на российских дорогах функционирует свыше 12 тысяч стационарных и 3,8 тысячи мобильных камер. На интерактивной карте ГИБДД будут отображаться и те, и другие. Любой желающий сможет выбрать интересующий регион, узнать список камер с адресами и посмотреть их местоположение на карте. По каждой камере приводится информация о том, какие правонарушения она умеет фиксировать. Пока сервис работает в тестовом режиме. Со временем база будет наполняться и на карте страны появятся все работающие комплексы.

Водители новым сервисом ГИБДД вряд ли будут пользоваться во время поездки, они привыкли доверять мобильным навигаторам. В свою очередь навигационные службы получают информацию о камерах из разных источников – как официальных, так и от рядовых водителей, отмечающих «засады» на карте.

Напомним, по итогам того же заседания госсовета было принято поручение в срок до 1 февраля 2020 года обеспечить обязательное информирование водителей о местах размещения камер. В дальнейшем, если камера будет установлена с нарушением новых требований, водитель сможет опротестовать выписанный штраф.

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ГИБДД раскрыла карту с дорожными камерами
{{material_126502}}Месяц назад на заседании госсовета по безопасности движения президент Владимир Путин напомнил, что цель установки дорожных камер – снижение аварийности на дорогах. Вместо того, чтобы прятать камеры на особенно опасных участках, необходимо раскрыть их местоположение. Сейчас на российских дорогах функционирует свыше 12 тысяч стационарных и 3,8 тысячи мобильных камер. На интерактивной карте ГИБДД будут отображаться и те, и другие. Любой желающий сможет выбрать интересующий регион, узнать список камер с адресами и посмотреть их местоположение на карте. По каждой камере приводится информация о том, какие правонарушения она умеет фиксировать. Пока сервис работает в тестовом режиме. Со временем база будет наполняться и на карте страны появятся все работающие комплексы.Водители новым сервисом ГИБДД вряд ли будут пользоваться во время поездки, они привыкли доверять мобильным навигаторам. В свою очередь навигационные службы получают информацию о камерах из разных источников – как официальных, так и от рядовых водителей, отмечающих «засады» на карте.Напомним, по итогам того же заседания госсовета было принято поручение в срок до 1 февраля 2020 года обеспечить обязательное информирование водителей о местах размещения камер. В дальнейшем, если камера будет установлена с нарушением новых требований, водитель сможет опротестовать выписанный штраф.
2019-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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