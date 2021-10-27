27 октября 2021, 17:19
ГИБДД рассказала, как зарегистрировать автомобиль и получить права в нерабочие дни
В Москве локдаун начнется уже завтра, 28 октября, и продлится до конца следующей недели. Столичное управление Госавтоинспекции объяснило, как будет регистрировать транспортные средства, принимать экзамены и выдавать водительские удостоверения.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Однако, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что поскольку многофункциональные центры в период «нерабочих дней» будут закрыты, то и подразделения ГИБДД, расположенные на их территории, также не будут работать с 28 октября по 7 ноября 2021 года.
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