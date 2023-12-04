ГИБДД рассказала о пониженной социальной ответственности пешеходов (и водителей)

Ранее мы писали Пешеходу напомнили о ношении светоотражателей штрафом Пешеходы, идущие в темноте по обочине вне населенных пунктов, обязаны иметь на себе световозвращающие элементы ... Читать далее

Как сообщает официальный телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы, 24% из 50 зарегистрированных наездов на пешеходов произошли вне зоны действия пешеходных переходов. Такая статистика свидетельствует о «пониженной ответственности, как со стороны пешеходов, так и автомобилистов». В ведомстве в очередной раз призвали обе стороны соблюдать правила и не подавать дурной пример детям.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только в разрешенных местах. Спокойно и внимательно подходить к пешеходным переходам, осматриваться по сторонам, использовать световозвращатели на одежде или сумках/рюкзаках. Если на проезжей части несколько полос и в одной из них остановился автомобиль, надо сначала убедиться, что в остальных полосах автомобили также останавливаются и можно безопасно перейти.

Водителям следует быть более внимательными, подъезжая к пешеходным переходам, снижать скорость и не отвлекаться на мобильные телефоны. Если в одной из полос остановился автомобиль, скорее всего водитель делает это не просто так и видит то, что пока скрыто от обзора. Лучше тоже притормозить.

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