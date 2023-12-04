ГИБДД рассказала о пониженной социальной ответственности пешеходов (и водителей)
Пешеходам необходимо переходить дорогу только в разрешенных местах. Спокойно и внимательно подходить к пешеходным переходам, осматриваться по сторонам, использовать световозвращатели на одежде или сумках/рюкзаках. Если на проезжей части несколько полос и в одной из них остановился автомобиль, надо сначала убедиться, что в остальных полосах автомобили также останавливаются и можно безопасно перейти.
Водителям следует быть более внимательными, подъезжая к пешеходным переходам, снижать скорость и не отвлекаться на мобильные телефоны. Если в одной из полос остановился автомобиль, скорее всего водитель делает это не просто так и видит то, что пока скрыто от обзора. Лучше тоже притормозить.
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В минувшее воскресенье на столичный регион обрушился очередной снегопад. Его принес циклон «Оливер». За сутки выпало около 30% месячной нормы осадков. Пока одни автовладельцы откапывают свои машины, другие буксуют в снежных заносах. На помощь приходят сотрудники ГИБДД.Читать далее
-
01.12.2023, 17:01
Дерзкий угон BMW X5 c паркинга попал на видео (преступников уже поймали)
Петербургские полицейские раскрыли хищение автомобиля BMW X5 c крытого паркинга на Кондратьевском проспекте. Машину нашли через неделю, а спустя два месяца задержали и всю команду угонщиков, которые использовали для совершения преступления раритетный американский эвакуатор.Читать далее
-
01.12.2023, 16:31
Плавают обороты двигателя: возможные причины
Плавающие холостые обороты двигателя игнорировать нельзя. Они свидетельствуют о той или иной неисправности. Эксперты перечислили наиболее вероятные варианты. Определить точную причину поможет своевременная диагностика.Читать далее
-
30.11.2023, 17:54
Как продлить срок службы зимней резине: советы эксперта
К 1 декабря по всей России водители обязаны переобуть свои автомобили в зимние покрышки. В некоторых регионах соблюдение этого правила жизненно необходимо. Эксперт рассказал, как сохранить шипованную резину в достойном состоянии в течение 5 – 7 лет.Читать далее
-
30.11.2023, 06:46
Названы два нарушения ПДД, за которые водителя не оштрафуют
Далеко не все нарушения правил дорожного движения чреваты внушительными штрафами. За некоторые проступки инспектор ДПС вправе ограничиться предупреждением.Читать далее
-
29.11.2023, 22:19
ГИБДД уже готовит рейды «Зимняя резина»
В сентябре вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Среди прочего он категорически запрещает ездить с 1 декабря до конца календарной зимы на летней резине. Нарушителей будут штрафовать.Читать далее
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