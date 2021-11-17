17 ноября 2021, 13:36
ГИБДД рассказала, почему велосипедисты попадают в ДТП: если коротко - сами виноваты
Велосезон подходит к концу, и столичная Госавтоинспекция подвела его итоги. В 2021 году в столице было зарегистрировано 345 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. Пять человек погибли, еще 344 получили различные травмы.
Дарья Климова Фото: iStock
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Подобные действия могут привести к тяжелым последствиям, прежде всего, для самих велосипедистов. Например, в сентябре на улице Красная Пресня велосипедист выехал на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, где его сбил автомобиль. В результате, велосипедист скончался в больнице. В ГИБДД напомнили, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, спешившись и ведя велосипед рядом с собой.
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