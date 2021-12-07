ГИБДД рассказала, сколько блогеров поплатились за свои посты
Одним из последних примеров стал 26-летний боец ММА Чоршанбе Чоршанбиева из Таджикистана. В его инстаграм появилось видео с агрессивными маневрами на черной Toyota Camry в Лефортовском тоннеле. Нарушителя быстро вычислили и задержали. У него не оказалось ни полиса ОСАГО, ни действующего российского водительского удостоверения (только национальное). Суд постановил отправить Чоршанбиева домой за нарушения миграционного законодательства, а также взыскать с него 5 000 рублей. Еще в прошлом году молодой человек заявил, что ему не нравится в Москве, все русские – нацисты, и он хочет «свалить отсюда». Теперь его мечта осуществилась.
Выдворения он будет ждать в Центре временного содержания мигрантов. Камил Гаджиев, глава промоушена Fight Nights считает, что никакой драмы в выдворении бойца нет, и что он теперь «будет хайповать в другой стране», пишет телеграм-канал Mash.
- 5 000 000 РJaguar XJ 2019 в Москве
- 178 000 РВАЗ (Lada) 2105 2011 в Москве
- 350 000 РHyundai Elantra 2004 в Москве
- 3 999 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 359 000 РВАЗ (Lada) Kalina 2013 в Москве
- 3 690 000 РBMW X3 2018 в Москве
- 1 950 000 РBMW 3 серия 2019 в Москве
- 950 000 РVolkswagen Touran 2012 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 777 000 РVolkswagen Polo 2010 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий