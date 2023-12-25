ГИБДД Ростовской области опубликовала видео ДТП, в котором погибли четыре человека

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Трагедия произошла 24 декабря в 16:45 на двухполосной автодороге Ростов – Волгодонск в Багаевском районе Ростовской области. 22-летний водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с Kia Cerato. В результате на месте происшествия погибли водитель и пассажир Hyundai Solaris, а также водитель и пассажир Kia Cerato. Женщину-пассажирку Kia Cerato госпитализировали с тяжелыми травмами.

Позже в телеграм-канале ГИБДД Ростовской области было опубликовано видео с регистратора автомобиля, ехавшего следом за Hyundai Solaris. Качество записи оставляет желать лучшего, но можно разглядеть, как водитель «Соляриса», пропустив основной поток встречного транспорта, включает левый указатель поворота, выезжает на полосу встречного движения и в последний момент замечает автомобиль, ехавший без включенного ближнего света.

Упомянутые модели: Hyundai Solaris (от 569 900 Р ) , KIA Cerato (от 1 019 900 Р )

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