ГИБДД Ростовской области опубликовала видео ДТП, в котором погибли четыре человека
Фото: ГИБДД Ростовской области
Позже в телеграм-канале ГИБДД Ростовской области было опубликовано видео с регистратора автомобиля, ехавшего следом за Hyundai Solaris. Качество записи оставляет желать лучшего, но можно разглядеть, как водитель «Соляриса», пропустив основной поток встречного транспорта, включает левый указатель поворота, выезжает на полосу встречного движения и в последний момент замечает автомобиль, ехавший без включенного ближнего света.
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14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
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27.11.2023, 13:29
Инсайдеры рассказали о судьбе петербургского завода Hyundai: в 2024 году здесь возобновят сборку Solaris, Rio и Creta
Завод корейского концерна Hyundai Motor остается чуть ли не последним иностранным предприятием, чья судьба пока окончательно не решена. Корейцы отказывались продавать свои российские активы.Читать далее
-
24.11.2023, 06:00
Как изменились за год цены на подержанные бюджетные иномарки
Еще совсем недавно новый бюджетный седан европейского или корейского бренда можно было купить меньше, чем за 1 млн рублей. С уходом из России большинства мировых производителей поставки таких автомобилей прекратились, а цены на подержанные машины неумолимо поползли вверх.Читать далее
-
09.11.2023, 00:11
Невнимательная мать на Hyundai Solaris переехала своего 5-летнего сына
Жуткий случай произошел на днях в микрорайоне «Новая Боровая» Минской области. 36-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris не заметила, что ее 5-летний сын не успел забраться на заднее сиденье и тронулась с места. Камера во дворе дома запечатлела, как развивались события.Читать далее
-
08.11.2023, 11:55
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Весной 2022 года многие ведущие мировые автопроизводители остановили свои российские предприятия и прекратили поставки новых автомобилей в нашу страну. Дилеры начали возить машины по схеме параллельного импорта, но ассортимент несколько изменился.Читать далее
- 2 005 000 РKIA Cerato 2019 в Москве
- 1 623 000 РHyundai Solaris 2017 в Москве
- 1 066 000 РKIA Cerato 2014 в Москве
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