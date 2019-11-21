Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
21 ноября 2019, 13:34

ГИБДД сможет отбирать права без решения суда

  • 612
  • 0
Фото: РИА Новости
МВД и Минздав разработали поправки в несколько законопроектов, касающихся медицинского обеспечения дорожной безопасности. Предлагается ввести электронную медицинскую справку, в которую будут оперативно поступать данные об ухудшении здоровья водителя. При наличии медицинских противопоказаний ГИБДД сможет аннулировать водительское удостоверение без привлечения прокуратуры и суда.
ГИБДД сможет отбирать права без решения суда

Фото взято из открытых источников

Ранее мы писали
Сотрудники Прокуратуры Суксунского района Пермского края решили проверить, как соблюдается законодательство ...
Читать далее
На портале проектов нормативно-правовых актов появился предварительный документ, предусматривающий изменения в законы «Об охране здоровья граждан», «О безопасности дорожного движения» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Законопроект разработан совместно специалистами МВД и Минздрава РФ. 

Главная идея – ввести единую электронную медицинскую справку, к которой получат доступ сотрудники ГИБДД. Водитель при необходимости сможет получить ее бумажную копию. В случае выявления у гражданина проблем со здоровьем, критичных для управления автомобилем, медицинское учреждение обязано будет уведомить об этом ГИБДД и оперативно обновить данные в электронной справке. 

Водителя пригласят на внеочередную медицинскую комиссию. Если диагноз подтвердится, ГИБДД сможет досрочно аннулировать права без иска прокуратуры или решения суда. Неявка на комиссию будет автоматически расцениваться как подтверждение диагноза. Ожидается, что новая система заработает с 1 июля 2022 года.
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
АСЦ / Честно Каширка | отзывы
Не честные, просто научились правдоподобно врать. В моем случае было сказано, что автомобиль побывал в небольшом дтп, в связи с чем перекрашена часть элементов, что подтвердила проверка толщинометром. Проверка по вин подтвердила пробег, год выпуска и наличие одного дтп. Купил. Машина начала странно ...
Гаврил
Lamar Auto | отзывы
Манят низкими ценами, а в салоне выясняется, что эти цены актуальны при покупке в кредит максимальной комплектации с допами. Если посчитать, то клиент не только не выгадывает, но и переплачивает по сравнению с оф.дилерами. Но это полбеды, сейчас, кажется, нет салонов, которые бы работали честно. Беда ...
Анатолий
Avirra Новосибирск | отзывы
Автомобиль ты видишь онлайн, никакого тест-драйва, они такую услугу не предоставляют. Я поездил по другим салонам, покатался, выбрал, потом здесь заказал. Плюсы: цена немного ниже и доставка быстрее, чем у официалов. Возможности не ограничены, любой цвет и комплектация. Еще один важный плюс, что тут ...
Grag
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Материнский капитал могут разрешить тратить на машину
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 7 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
ГИБДД сможет отбирать права без решения суда
{{material_128047}}На портале проектов нормативно-правовых актов появился предварительный документ, предусматривающий изменения в законы «Об охране здоровья граждан», «О безопасности дорожного движения» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Законопроект разработан совместно специалистами МВД и Минздрава РФ. Главная идея – ввести единую электронную медицинскую справку, к которой получат доступ сотрудники ГИБДД. Водитель при необходимости сможет получить ее бумажную копию. В случае выявления у гражданина проблем со здоровьем, критичных для управления автомобилем, медицинское учреждение обязано будет уведомить об этом ГИБДД и оперативно обновить данные в электронной справке. Водителя пригласят на внеочередную медицинскую комиссию. Если диагноз подтвердится, ГИБДД сможет досрочно аннулировать права без иска прокуратуры или решения суда. Неявка на комиссию будет автоматически расцениваться как подтверждение диагноза. Ожидается, что новая система заработает с 1 июля 2022 года.
2019-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Калуга Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.