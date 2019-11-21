21 ноября 2019, 13:34
ГИБДД сможет отбирать права без решения суда
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Фото: РИА Новости
МВД и Минздав разработали поправки в несколько законопроектов, касающихся медицинского обеспечения дорожной безопасности. Предлагается ввести электронную медицинскую справку, в которую будут оперативно поступать данные об ухудшении здоровья водителя. При наличии медицинских противопоказаний ГИБДД сможет аннулировать водительское удостоверение без привлечения прокуратуры и суда.
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Главная идея – ввести единую электронную медицинскую справку, к которой получат доступ сотрудники ГИБДД. Водитель при необходимости сможет получить ее бумажную копию. В случае выявления у гражданина проблем со здоровьем, критичных для управления автомобилем, медицинское учреждение обязано будет уведомить об этом ГИБДД и оперативно обновить данные в электронной справке.
Водителя пригласят на внеочередную медицинскую комиссию. Если диагноз подтвердится, ГИБДД сможет досрочно аннулировать права без иска прокуратуры или решения суда. Неявка на комиссию будет автоматически расцениваться как подтверждение диагноза. Ожидается, что новая система заработает с 1 июля 2022 года.
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