21 июня 2019, 08:35
ГИБДД сохранит право выдавать автомобильные номера
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Правительство одобрило поправки, подготовленные думскими депутатами для нового закона о регистрации транспортных средств. С августа выдача номерных табличек передается в частные руки, но аналогичную возможность решили сохранить и за ГИБДД.
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На практике с покупкой номерных знаков у частных компаний возникнут сложности. По данным думского комитета по транспорту, только в 11 субъектах федерации есть достаточное число пунктов изготовления номеров. Примерно в половине регионов они находятся на удалении более 100 километров от регистрационных подразделений ГИБДД. А на Чукотке и в Ненецком автономном округе их нет вовсе. Поэтому было решено сохранить за Госавтоинспекцией право закупать и выдавать номерные знаки.
Практики внесения поправок в закон, который еще не вступил в силу, до сих пор в России не было. Но депутаты уверены, что проблем не возникнет, к 4 августа ГИБДД вернут соответствующие полномочия по выдаче и без номеров никто не останется.
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