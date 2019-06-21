21 июня 2019, 08:35

ГИБДД сохранит право выдавать автомобильные номера

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Правительство одобрило поправки, подготовленные думскими депутатами для нового закона о регистрации транспортных средств. С августа выдача номерных табличек передается в частные руки, но аналогичную возможность решили сохранить и за ГИБДД.
ГИБДД сохранит право выдавать автомобильные номера
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С 4 августа 2019 года вступают в силу новые правила регистрации автомобилей. В частности, изменяется порядок выдачи автомобильных номеров. Изначально, предполагалось, что ГИБДД будет только присваивать автомобилю определенное сочетание цифр и букв, а сами номерные таблички надо будет заказывать у частной компании. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) даже опубликовала ориентировочные тарифы. Комплект номеров для автомобилей оценили в 2 000 рублей, для мотоциклов и тракторов – в 1 500 рублей, а транзитные номера - в 200 рублей.

На практике с покупкой номерных знаков у частных компаний возникнут сложности. По данным думского комитета по транспорту, только в 11 субъектах федерации есть достаточное число пунктов изготовления номеров. Примерно в половине регионов они находятся на удалении более 100 километров от регистрационных подразделений ГИБДД. А на Чукотке и в Ненецком автономном округе их нет вовсе. Поэтому было решено сохранить за Госавтоинспекцией право закупать и выдавать номерные знаки. 

Практики внесения поправок в закон, который еще не вступил в силу, до сих пор в России не было. Но депутаты уверены, что проблем не возникнет, к 4 августа ГИБДД вернут соответствующие полномочия по выдаче и без номеров никто не останется.

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ГИБДД сохранит право выдавать автомобильные номера
{{material_125876}}С 4 августа 2019 года вступают в силу новые правила регистрации автомобилей. В частности, изменяется порядок выдачи автомобильных номеров. Изначально, предполагалось, что ГИБДД будет только присваивать автомобилю определенное сочетание цифр и букв, а сами номерные таблички надо будет заказывать у частной компании. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) даже опубликовала ориентировочные тарифы. Комплект номеров для автомобилей оценили в 2 000 рублей, для мотоциклов и тракторов – в 1 500 рублей, а транзитные номера - в 200 рублей.На практике с покупкой номерных знаков у частных компаний возникнут сложности. По данным думского комитета по транспорту, только в 11 субъектах федерации есть достаточное число пунктов изготовления номеров. Примерно в половине регионов они находятся на удалении более 100 километров от регистрационных подразделений ГИБДД. А на Чукотке и в Ненецком автономном округе их нет вовсе. Поэтому было решено сохранить за Госавтоинспекцией право закупать и выдавать номерные знаки. Практики внесения поправок в закон, который еще не вступил в силу, до сих пор в России не было. Но депутаты уверены, что проблем не возникнет, к 4 августа ГИБДД вернут соответствующие полномочия по выдаче и без номеров никто не останется.
2019-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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