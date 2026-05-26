Одна галочка вместо шести протоколов: как новые поправки в КоАП облегчат жизнь инспекторам ГИБДД

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 07:38

С 2026 года инспекторы ГИБДД больше не обязаны заполнять отдельные протоколы при выявлении ряда нарушений. Теперь оформление займет меньше времени, а водителям станет проще понять, за что их остановили. Какие изменения вступили в силу и что это значит для обычных автомобилистов - разбираемся подробно.

Для российских водителей и сотрудников ГИБДД наступили заметные перемены: оформление некоторых нарушений на дорогах теперь занимает меньше времени и требует меньше бумажной волокиты. Это связано с тем, что президент подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые отменяют обязательное составление отдельных протоколов об отстранении от управления и задержании транспортного средства в ряде случаев.

Раньше инспектору, чтобы оформить нетрезвого водителя, приходилось заполнять до шести разных документов: протокол об отстранении, акт освидетельствования, направление на медосвидетельствование, протокол о правонарушении, протокол о задержании машины и рапорт. Такая система не только отнимала время, но и создавала лишнюю бумажную работу, ведь многие данные дублировались.

Теперь, как сообщает «Российская Газета», в бланках протоколов о нарушениях появились специальные графы. Инспектору достаточно поставить галочку, чтобы зафиксировать факт отстранения или задержания машины. Это решение позволяет сократить количество документов и ускорить процесс оформления, что особенно важно в ситуациях, когда на дороге возникает спорная ситуация или требуется быстро принять меры.

Важно отметить, что новые правила касаются не только случаев с нетрезвыми водителями. Если у водителя отсутствуют документы на автомобиль или нет права управления, инспектор также может ограничиться одной формой, не оформляя отдельные протоколы. Однако полностью отказываться от старых документов не стали: в некоторых ситуациях, например, при эвакуации машины с нарушением правил парковки или в отношении несовершеннолетних за рулем, отдельные протоколы по-прежнему обязательны.

В законе четко прописано: инспектор сам выбирает, оформлять ли отдельный протокол или делать отметку в основном документе. Такой подход позволяет гибко реагировать на разные дорожные ситуации и не тратить время на дублирование информации. Для водителей это означает более прозрачную процедуру и меньше шансов столкнуться с бюрократическими задержками.

Стоит напомнить, что изменения в оформлении документов - часть общей тенденции к упрощению работы ГИБДД и снижению административной нагрузки. Аналогичные шаги предпринимаются и в других сферах: например, недавно обсуждались новые подходы к регулированию праворульных автомобилей, о чем подробно рассказывалось в материале о том, как власти планируют менять правила для таких машин - подробности по ссылке.

Для справки: протоколы об отстранении и задержании - это документы строгой отчетности, их печать и хранение требуют дополнительных затрат. Новые правила позволяют экономить не только время, но и бюджет. При этом инспекторы сохраняют возможность использовать старую схему, если ситуация того требует. Важно, что такие изменения не отменяют ответственности водителей за нарушения, а лишь делают процесс оформления более удобным и понятным для всех участников дорожного движения.

