ГИБДД усилила контроль на трассах: проверяют водителей, едущих в отпуск

Летом количество автомобилей на федеральных трассах заметно вырастает, что повышает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия, призывают водителей быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и не пренебрегать правилами безопасного вождения, пишет портал Avtospravochnaya.com

Так, в Тюменской области стартовало профилактическое мероприятие под названием «Трасса», направленное на снижение аварийности. По данным начальника Госавтоинспекции региона Андрея Миллера, интенсивность движения на ключевых направлениях уже достигла высоких показателей: на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск фиксируют около 9 тысяч машин в сутки, а на Тюмень – Омск – почти 6,2 тысячи единиц ежедневно. На этих участках особенно активно проводятся рейды и разъяснительная работа с водителями.

Фото: МВД Медиа

Автоинспекторы напоминают, что летом возрастает нагрузка на водителей: длительные поездки, повышенная температура, усталость и отсутствие должного отдыха могут стать причиной серьезных последствий. Особое внимание уделяют дорогам, ведущим к популярным местам отдыха. Автоинспекторы останавливают водителей не только для проверки документов, но и с целью разъяснить правила безопасного вождения в условиях плотного движения и измененного режима эксплуатации автомобиля.

, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах