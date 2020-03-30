30 марта 2020, 14:39
ГИБДД уточнила порядок работы на текущей неделе
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Госавтоинспекция в минувший четверг установила новый режим работы для подразделений в период карантина с 30 марта по 5 апреля. Сейчас ведомство опубликовало ряд разъяснений.
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В нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля подразделения ГИБДД продолжат регистрировать автомобили, а также выдавать водительские удостоверения, разрешения на изменения в конструкции ТС, разрешения на допуск автомобилей к перевозке опасных грузов. Но все эти услуги можно будет получить только по предварительной записи – через портал госуслуг или по телефону. Исключение могут сделать лишь для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Принимать экзамены на получение водительского удостоверения также продолжат. В каждой группе число кандидатов в водители сократят, а перед экзаменом будут измерять температуру. Людей с повышенной температурой и другими симптомами ОРВИ к экзаменам не допустят.
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