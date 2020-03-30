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30 марта 2020, 14:39

ГИБДД уточнила порядок работы на текущей неделе

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Госавтоинспекция в минувший четверг установила новый режим работы для подразделений в период карантина с 30 марта по 5 апреля. Сейчас ведомство опубликовало ряд разъяснений.
ГИБДД уточнила порядок работы на текущей неделе

Фото взято из открытых источников

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В первую очередь, в ГИБДД сочли необходимым уточнить пункт о временном послаблении по срокам регистрации автомобилей. Подразделениям рекомендовано не применять административные штрафы за нарушение сроков регистрации только к автомобилистам, которые приобрели транспортные средства «в период перехода на особый режим работы». Тем, кто приобрел автомобиль раньше, но по каким-то личным причинам не поставил его на учет, уйти от штрафов не получится, сообщает «Автостат». Напомним, сейчас автовладелец обязан поставить машину на учет в ГИБДД в течение 10 дней после покупки. 

В нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля подразделения ГИБДД продолжат регистрировать автомобили, а также выдавать водительские удостоверения, разрешения на изменения в конструкции ТС, разрешения на допуск автомобилей к перевозке опасных грузов. Но все эти услуги можно будет получить только по предварительной записи – через портал госуслуг или по телефону. Исключение могут сделать лишь для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Принимать экзамены на получение водительского удостоверения также продолжат. В каждой группе число кандидатов в водители сократят, а перед экзаменом будут измерять температуру. Людей с повышенной температурой и другими симптомами ОРВИ к экзаменам не допустят.
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ГИБДД уточнила порядок работы на текущей неделе
{{material_129465}}В первую очередь, в ГИБДД сочли необходимым уточнить пункт о временном послаблении по срокам регистрации автомобилей. Подразделениям рекомендовано не применять административные штрафы за нарушение сроков регистрации только к автомобилистам, которые приобрели транспортные средства «в период перехода на особый режим работы». Тем, кто приобрел автомобиль раньше, но по каким-то личным причинам не поставил его на учет, уйти от штрафов не получится, сообщает «Автостат». Напомним, сейчас автовладелец обязан поставить машину на учет в ГИБДД в течение 10 дней после покупки. В нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля подразделения ГИБДД продолжат регистрировать автомобили, а также выдавать водительские удостоверения, разрешения на изменения в конструкции ТС, разрешения на допуск автомобилей к перевозке опасных грузов. Но все эти услуги можно будет получить только по предварительной записи – через портал госуслуг или по телефону. Исключение могут сделать лишь для людей с ограниченными возможностями здоровья.Принимать экзамены на получение водительского удостоверения также продолжат. В каждой группе число кандидатов в водители сократят, а перед экзаменом будут измерять температуру. Людей с повышенной температурой и другими симптомами ОРВИ к экзаменам не допустят.
2020-03-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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