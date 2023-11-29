ГИБДД уже готовит рейды «Зимняя резина»

Ранее мы писали Как снизить шум от зимней резины: 4 способа Шипы на зимней резине хорошо влияют на безопасность, но серьезно увеличивают уровень шума в салоне. Эксперты ... Читать далее

Согласно поправкам, нарушителям требований к сезонности шин грозит штраф в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ. Портал Avtospravochnaya.com предупредил, что ГИБДД с 1 декабря 2023 года готовит новые рейды под названием «Зимняя резина».

Проверки на дорогах пройдут в разных регионах страны. Например, в Вологодской области с 27 ноября по 3 декабря уже идет мероприятие под названием «Техконтроль». А в Брянской области 1 и 2 декабря проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Зимняя резина», целью которого является предупреждение дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стала резина, несоответствующая требованиям сезонности.

В ГИБДД напомнили, что в зимний период (в декабре, январе и феврале) запрещается эксплуатация:

ТС категорий М1 (легковые авто), N1 (грузовики до 3,5 тонн), не укомплектованных зимними шинами на всех колесах;

ТС, укомплектованных зимними шинами, глубина рисунка протектора которых составляет менее 4 мм;

ТС категорий М2 (автобусы до 5 тонн), М3 (автобусы свыше 5 тонн), N2 (грузовики свыше 3,5 тонн) и N3 (грузовики свыше 12 тонн), не укомплектованных цепями противоскольжения при условии отсутствия зимних шин.

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