В ГИБДД поставили точку: можно ли объезжать автобус, стоящий на остановке — что нужно знать каждому водителю

1 августа 2026, 05:44
ГИБДД ужесточила контроль: объезд автобуса на остановке - риск лишиться прав
ГИБДД ужесточила контроль: объезд автобуса на остановке - риск лишиться прав
В 2026 году инспекторы ГИБДД стали строже реагировать на объезд автобусов на остановках. Даже короткий маневр теперь может закончиться не только штрафом, но и лишением водительских прав. Разбираемся, что изменилось и почему важно знать нюансы.
В последние месяцы водители все чаще сталкиваются с ужесточением контроля со стороны ГИБДД за объездом автобусов, стоящих на остановках. Если раньше подобные маневры воспринимались как незначительное нарушение, то теперь последствия могут быть серьезными - от штрафа до лишения водительских прав. Причина - разъяснение Верховного Суда данного термина.
Ключевой момент - определение понятия «препятствие» в ПДД. Согласно действующим нормам, проблемой считается только то, что объективно блокирует движение: аварийный автомобиль, крупная яма или неподвижный предмет. Автобус, остановившийся на оборудованной остановке для высадки и посадки пассажиров, не относится к данной категории. Поэтому попытка оправдать выезд на встречную полосу или пересечение сплошной линии необходимостью объехать автобус, как правило, не приносит результата - такой маневр считается нарушением, даже если автобус задерживается на остановке дольше обычного.
Реальная опасность возникает, когда для объезда автобуса водителю приходится пересечь сплошную линию или выехать на встречную полосу. Если между автобусом и разметкой остается достаточно места для безопасного проезда в пределах своей полосы, нарушение не фиксируется, но если он невозможен без выезда за пределы полосы, инспекторы ГИБДД могут квалифицировать это как серьезное нарушение, что грозит не только штрафом, но и лишением прав.
В 2026 году количество случаев лишения водительских прав за подобные маневры заметно увеличилось. Это связано с тем, что в крупных городах, где плотный трафик и много общественного транспорта, водители часто идут на риск, чтобы не терять время. Однако спешка может принести проблемы. Несколько минут ожидания, пока автобус покинет остановку, и можно будет уберечься от серьезных последствий.
Важно помнить, что привычка оправдывать необходимость объезда автобуса «мелкой неловкостью» больше не работает. ГИБДД считает такие действия прямым нарушением, аргумент о «препятствии» не принимается. Водителям стоит быть особенно внимательными на участках с интенсивным движением и не поддаваться соблазну искусственно рискованного маневра.
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Ужесточение контроля за объездом автобусов связано с общей тенденцией повышения безопасности на дорогах. Водителям рекомендуется заранее спланировать маршрут и понимать возможность задержки, чтобы не попасть в ситуации, когда приходится выбирать между ожиданием и риском лишить прав. Соблюдение новых требований – не только формальность, но и реальный способ обеспечить безопасность на дорогах.
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