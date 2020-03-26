26 марта 2020, 17:40
ГИБДД временно не будет штрафовать за нарушение сроков регистрации
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МВД России разослало во все подразделения ГИБДД распоряжение о дополнительных мерах, которые необходимо предпринять, чтобы защитить своих сотрудников и простых граждан от распространения коронавируса.
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Сотрудникам регистрационных подразделений ГИБДД рекомендовано не штрафовать за нарушение сроков регистрации транспортных средств. В ведомстве учтут, что записаться на прием в МРЭО в ближайшее время будет непросто. На сайте госуслуг периодически происходят сбои. Связаться с подразделениями по телефону не всегда возможно. Накануне корреспондент 110km.ru безуспешно пробовал дозвониться в три петербургских МРЭО, чтобы уточнить режим работы. Телефоны не отвечали.
Кроме того, водителей по возможности не будут направлять к дознавателям в ГИБДД при рассмотрении дел об административных правонарушениях, особенно в случае, если можно принять решение по делу непосредственно на месте совершения правонарушения. Если на месте решить вопрос о наказании нарушителей невозможно или необходимо оформить ДТП, то водителям назначат конкретную дату и время визита, а документы можно будет оформить в специальных окнах приема. Помещения надлежит проветривать и дезинфицировать каждые два часа, а всех сотрудников обеспечить масками.
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Тест-драйв Ford F-150 SVT Raptor: разбудить ген богатыря
02.03.2020, 02:36
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