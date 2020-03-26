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26 марта 2020, 17:40

ГИБДД временно не будет штрафовать за нарушение сроков регистрации

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МВД России разослало во все подразделения ГИБДД распоряжение о дополнительных мерах, которые необходимо предпринять, чтобы защитить своих сотрудников и простых граждан от распространения коронавируса.
ГИБДД временно не будет штрафовать за нарушение сроков регистрации

Фото взято из открытых источников

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Все дополнительные меры направлены на минимизацию личных контактов. Например, регистрацию транспортных средств, прием экзаменов и выдачу водительских удостоверений сотрудники МРЭО будут осуществлять только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Графики приема экзамена в автошколах также скорректируют.

Сотрудникам регистрационных подразделений ГИБДД рекомендовано не штрафовать за нарушение сроков регистрации транспортных средств. В ведомстве учтут, что записаться на прием в МРЭО в ближайшее время будет непросто. На сайте госуслуг периодически происходят сбои. Связаться с подразделениями по телефону не всегда возможно. Накануне корреспондент 110km.ru безуспешно пробовал дозвониться в три петербургских МРЭО, чтобы уточнить режим работы. Телефоны не отвечали.

Кроме того, водителей по возможности не будут направлять к дознавателям в ГИБДД при рассмотрении дел об административных правонарушениях, особенно в случае, если можно принять решение по делу непосредственно на месте совершения правонарушения. Если на месте решить вопрос о наказании нарушителей невозможно или необходимо оформить ДТП, то водителям назначат конкретную дату и время визита, а документы можно будет оформить в специальных окнах приема. Помещения надлежит проветривать и дезинфицировать каждые два часа, а всех сотрудников обеспечить масками.

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ГИБДД временно не будет штрафовать за нарушение сроков регистрации
{{material_129432}}Все дополнительные меры направлены на минимизацию личных контактов. Например, регистрацию транспортных средств, прием экзаменов и выдачу водительских удостоверений сотрудники МРЭО будут осуществлять только по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Графики приема экзамена в автошколах также скорректируют.Сотрудникам регистрационных подразделений ГИБДД рекомендовано не штрафовать за нарушение сроков регистрации транспортных средств. В ведомстве учтут, что записаться на прием в МРЭО в ближайшее время будет непросто. На сайте госуслуг периодически происходят сбои. Связаться с подразделениями по телефону не всегда возможно. Накануне корреспондент 110km.ru безуспешно пробовал дозвониться в три петербургских МРЭО, чтобы уточнить режим работы. Телефоны не отвечали.Кроме того, водителей по возможности не будут направлять к дознавателям в ГИБДД при рассмотрении дел об административных правонарушениях, особенно в случае, если можно принять решение по делу непосредственно на месте совершения правонарушения. Если на месте решить вопрос о наказании нарушителей невозможно или необходимо оформить ДТП, то водителям назначат конкретную дату и время визита, а документы можно будет оформить в специальных окнах приема. Помещения надлежит проветривать и дезинфицировать каждые два часа, а всех сотрудников обеспечить масками.
2020-03-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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