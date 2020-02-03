3 февраля 2020, 07:36
ГИБДД вводит дополнительные цифры для автомобильных номеров
- 1550
- 0
Подразделениям ГИБДД разрешат присваивать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До сих пор трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7.
Ранее мы писали
В регистрационных подразделениях ГИБДД Москвы и Московской области появились автомобильные номера с новыми ...Читать далее
Третью цифру в код региона начали добавлять в 2005 году, когда в Москве исчерпали номерную емкость серии 77, 99 и 97. Нынешнее нововведение может увеличить стоимость изготовления номерных табличек. Глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева пояснила журналистам «Коммерсанта», что цифры 1 и 7 были выбраны не случайно. При выдавливании на стандартной пластине они соприкасаются с рантом, отделяющим поле с кодом региона, только в одной точке. Эластичности металла хватает, чтобы растянуться. Остальные цифры более объемные, точек соприкосновения будет больше, стандартная пластина может деформироваться. В итоге, придется использовать более толстую заготовку. Затраты увеличатся минимум на 10%, что неминуемо приведет к повышению расценок.
С другой стороны, представители МВД говорят, что провели замеры, и проблем даже с самой широкой комбинацией 444 не возникло. Вместе с тем, большинство регионов еще не исчерпали номерную емкость с имеющимися двузначными кодами, да и в трехзначных пока есть свободные комбинации. Недавно в Москве и Московской области ввели новые серии: 797 и 790 соответственно.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Тест-драйв Lada Vesta AT: до автоматизма
19.11.2019, 06:39
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Транспортный налог просто конский
Всем привет. Буквально вчера Шкода объявила о старте продаж нового Карок. Судя по данному калькулятору https:// karoq.club/ calc/ стоимость в максималке будет стоить почти 2 млн 200 тысяч. Как считаете, стоит он своих денег?
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве