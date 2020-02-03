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3 февраля 2020, 07:36

ГИБДД вводит дополнительные цифры для автомобильных номеров

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Подразделениям ГИБДД разрешат присваивать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До сих пор трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7.
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МВД подготовило изменения в приказ №766 от 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств». Предлагается расширить количество возможных комбинаций за счет введения дополнительных цифр, с которых может начинаться код региона. К нынешним 1 и 7 добавят остальные - 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Таким образом, автомобилисты Алтайского края смогут получить номера с кодом 222, Омской области – 555, а Екатеринбурга – 666. 

Третью цифру в код региона начали добавлять в 2005 году, когда в Москве исчерпали номерную емкость серии 77, 99 и 97. Нынешнее нововведение может увеличить стоимость изготовления номерных табличек. Глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева пояснила журналистам «Коммерсанта», что цифры 1 и 7 были выбраны не случайно. При выдавливании на стандартной пластине они соприкасаются с рантом, отделяющим поле с кодом региона, только в одной точке. Эластичности металла хватает, чтобы растянуться. Остальные цифры более объемные, точек соприкосновения будет больше, стандартная пластина может деформироваться. В итоге, придется использовать более толстую заготовку. Затраты увеличатся минимум на 10%, что неминуемо приведет к повышению расценок.

С другой стороны, представители МВД говорят, что провели замеры, и проблем даже с самой широкой комбинацией 444 не возникло. Вместе с тем, большинство регионов еще не исчерпали номерную емкость с имеющимися двузначными кодами, да и в трехзначных пока есть свободные комбинации. Недавно в Москве и Московской области ввели новые серии: 797 и 790 соответственно.
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ГИБДД вводит дополнительные цифры для автомобильных номеров
{{material_128681}}МВД подготовило изменения в приказ №766 от 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств». Предлагается расширить количество возможных комбинаций за счет введения дополнительных цифр, с которых может начинаться код региона. К нынешним 1 и 7 добавят остальные - 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Таким образом, автомобилисты Алтайского края смогут получить номера с кодом 222, Омской области – 555, а Екатеринбурга – 666. Третью цифру в код региона начали добавлять в 2005 году, когда в Москве исчерпали номерную емкость серии 77, 99 и 97. Нынешнее нововведение может увеличить стоимость изготовления номерных табличек. Глава Союза производителей госрегзнаков транспортных средств Людмила Шерстнева пояснила журналистам «Коммерсанта», что цифры 1 и 7 были выбраны не случайно. При выдавливании на стандартной пластине они соприкасаются с рантом, отделяющим поле с кодом региона, только в одной точке. Эластичности металла хватает, чтобы растянуться. Остальные цифры более объемные, точек соприкосновения будет больше, стандартная пластина может деформироваться. В итоге, придется использовать более толстую заготовку. Затраты увеличатся минимум на 10%, что неминуемо приведет к повышению расценок.С другой стороны, представители МВД говорят, что провели замеры, и проблем даже с самой широкой комбинацией 444 не возникло. Вместе с тем, большинство регионов еще не исчерпали номерную емкость с имеющимися двузначными кодами, да и в трехзначных пока есть свободные комбинации. Недавно в Москве и Московской области ввели новые серии: 797 и 790 соответственно.
2020-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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