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1 августа 2019, 18:12

ГИБДД взяла на вооружение аэростаты

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В Самарской области сотрудники ГИБДД испытали новый метод выявления нарушителей ПДД. На аэростат прикрепили видеокамеру высокого разрешения и с широким углом обзора, которая может фиксировать номер автомобиля как днем, так и ночью.
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
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В конце июля инспекторы ГИБДД Самарской области в течение трех дней тестировали аэростат с прикрепленной к нему видеокамерой. Устройство с многократным зумом может распознавать номера автомобилей-нарушителей даже ночью. Камера в режиме реального времени передает изображение на передвижной пункт управления, с которого информация о нарушителях оперативно поступает ближайшим экипажам ДПС. За обслуживание аэростата отвечает авиационный отряд Росгвардии. 

По итогам тестирования были изобличены пять водителей, которые выехали на полосу встречного движения. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Эксперимент признан удачным и будет продолжен. Не исключено, что в ближайшем будущем в дополнение к мобильным комплексам видеофиксации будут использоваться аэростаты, контролирующие дорожную ситуацию с высоты птичьего полета.

Эксплуатация аэростатов и дирижаблей обходится в 5 раз дешевле вертолетов. К тому же эти летательные аппараты намного безопаснее, практически бесшумны и им не требуется аэродром. Ранее аналогичный аэростат с видеокамерой поднимали в воздух в Свердловской области над Московским трактом, а также в Сибири – над трассой Новосибирск – Омск.

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ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
{{material_127117}}В конце июля инспекторы ГИБДД Самарской области в течение трех дней тестировали аэростат с прикрепленной к нему видеокамерой. Устройство с многократным зумом может распознавать номера автомобилей-нарушителей даже ночью. Камера в режиме реального времени передает изображение на передвижной пункт управления, с которого информация о нарушителях оперативно поступает ближайшим экипажам ДПС. За обслуживание аэростата отвечает авиационный отряд Росгвардии. По итогам тестирования были изобличены пять водителей, которые выехали на полосу встречного движения. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Эксперимент признан удачным и будет продолжен. Не исключено, что в ближайшем будущем в дополнение к мобильным комплексам видеофиксации будут использоваться аэростаты, контролирующие дорожную ситуацию с высоты птичьего полета.Эксплуатация аэростатов и дирижаблей обходится в 5 раз дешевле вертолетов. К тому же эти летательные аппараты намного безопаснее, практически бесшумны и им не требуется аэродром. Ранее аналогичный аэростат с видеокамерой поднимали в воздух в Свердловской области над Московским трактом, а также в Сибири – над трассой Новосибирск – Омск.
2019-08-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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