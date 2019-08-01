1 августа 2019, 18:12
ГИБДД взяла на вооружение аэростаты
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В Самарской области сотрудники ГИБДД испытали новый метод выявления нарушителей ПДД. На аэростат прикрепили видеокамеру высокого разрешения и с широким углом обзора, которая может фиксировать номер автомобиля как днем, так и ночью.
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По итогам тестирования были изобличены пять водителей, которые выехали на полосу встречного движения. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 5 000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Эксперимент признан удачным и будет продолжен. Не исключено, что в ближайшем будущем в дополнение к мобильным комплексам видеофиксации будут использоваться аэростаты, контролирующие дорожную ситуацию с высоты птичьего полета.
Эксплуатация аэростатов и дирижаблей обходится в 5 раз дешевле вертолетов. К тому же эти летательные аппараты намного безопаснее, практически бесшумны и им не требуется аэродром. Ранее аналогичный аэростат с видеокамерой поднимали в воздух в Свердловской области над Московским трактом, а также в Сибири – над трассой Новосибирск – Омск.
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