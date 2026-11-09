Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Дарья Климова

Автор: Дарья Климова

9 ноября 2026, 22:49

Тест-драйв Avatr 07: чем разочаровал на трассе 502-сильный гибрид

Тест-драйв Avatr 07: чем разочаровал на трассе 502-сильный гибрид

Убрали зеркала ради камер за 100 тысяч: стоит ли покупать новый Avatr 07 за 6,6 млн рублей

Тест-драйв Avatr 07: чем разочаровал на трассе 502-сильный гибрид

Autonews испытал первый гибрид марки Avatr: на электротяге он проезжает до 207 км, а камеры вместо зеркал требуют привыкания. В России модель предлагается от 6,6 млн рублей. В тесте обнаружились детали, важные при выборе дорогой комплектации.

Autonews испытал первый гибрид марки Avatr: на электротяге он проезжает до 207 км, а камеры вместо зеркал требуют привыкания. В России модель предлагается от 6,6 млн рублей. В тесте обнаружились детали, важные при выборе дорогой комплектации.

На платной трассе М-11 гибрид Avatr 07 расходовал около 11-12 л бензина на 100 км. Это заметно выше заявленных 6,5 л. В ходе тест-драйва Autonews разница между паспортными данными и реальной поездкой стала одним из главных практических замечаний. Avatr 07 - среднеразмерный кроссовер марки AVATR, созданной при участии Changan Automobile, CATL и Huawei. Для российского рынка модель предлагается только как последовательный гибрид, тогда как в Китае доступны полностью электрические версии.

Силовая установка здесь последовательная: бензиновый турбомотор BlueCore объемом 1,5 л и мощностью 143 л. с. работает генератором, а колеса вращают электродвигатели. В заднеприводной версии установлен один синхронный мотор на 314 л. с. Полноприводная получает передний асинхронный электромотор мощностью 188 л. с.; суммарная пиковая отдача достигает 502 л. с. и 595 Н·м.

На электротяге заявлено до 207 км, общий запас хода по циклу NEDC - до 932 км. В описании теста емкость LFP-батареи указана как 39,05 кВт·ч, а в таблице характеристик - 39,5 кВт·ч. Через CCS2 Combo аккумулятор принимает до 120 кВт от мощной станции: зарядка до 80% занимает 15 минут. Переменный ток ограничен мощностью 6,6 кВт, а через V2L можно питать электроприборы мощностью до 3,3 кВт.

В китайской линейке Avatr 07 представлены шесть исполнений: задне- и полноприводные электромобили, а также гибридные версии с ДВС-генератором. Для китайского EREV указываются аккумулятор емкостью 39,05 кВт·ч и электрический запас хода до 230 км для заднеприводной и 220 км для полноприводной версии по циклу CLTC; совокупный запас хода заявлен до 1100 км. Эти показатели относятся к китайской спецификации и циклу CLTC, тогда как приведенные для тестового автомобиля 207 км и 932 км рассчитаны по NEDC. У полностью электрического Avatr 07 аккумулятор имеет емкость 82,16 кВт·ч, а запас хода по CLTC достигает 650 км у заднеприводной и 610 км у полноприводной версии.

Расход и техника

Бензобак вмещает 45 л, поэтому при зафиксированных на М-11 11-12 л на 100 км заправки потребуются чаще, чем можно ожидать по паспортному показателю. Максимальная скорость обеих версий - 180 км/ч. Заднеприводный вариант разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунды, полноприводный - за 5,5 секунды. Заявленная 30-минутная мощность для расчета налога составляет соответственно 102 и 129 л. с.

На тест предоставили полноприводные машины с пневмоподвеской и адаптивными амортизаторами CDC от ZF. На ровном покрытии они спокойно проходят мелкие неровности, а в поворотах кузов почти не кренится. Крупные ямы, напротив, вызывают громкие удары подвески и заметные колебания кузова. Сходный интерес к поведению пневмоподвески был и в тесте Xpeng G9, но здесь настройка ходовой не отменяет жесткой реакции на серьезные выбоины.

Клиренс полноприводной версии можно установить на 125, 155 или 185 мм; предусмотрен и адаптивный режим. Передняя подвеска построена на двойных поперечных рычагах, сзади применена многорычажная схема. Режимов движения четыре: «Эко», «Комфорт», «Спорт» и «Индивидуальный». Для последнего можно отдельно подобрать жесткость подвески и работу усилителя руля.

Камеры и оснащение

Внешность кроссовера отличают плавные линии, безрамочные двери и выдвижные ручки. В тесте использовали машины и с обычными зеркалами, и с камерами. К изображению с камер на отдельных 6,7-дюймовых экранах у передних стоек пришлось привыкать; один из участников поездки так и не принял эту систему, за которую просят доплату 100 тыс. рублей. В самой дорогой полноприводной версии камеры входят в комплектацию.

В салоне два основных дисплея: панорамный экран диагональю 35,4 дюйма с разрешением 4К и центральный монитор на 15,6 дюйма. Отдельные экраны камер расположены по краям панели. Необычный руль с верхним и нижним срезом не закрывает приборные показания, а центральный монитор не выступает над торпедо. Автономным системам помогают 12 ультразвуковых радаров, пять радаров миллиметрового диапазона и пять HD-камер кругового обзора с режимом «прозрачное шасси».

В салоне просторно и спереди, и на втором ряду. Пол сзади ровный, а встроенный в спинку подлокотник оснащен экраном управления: с него можно перемещать переднее кресло, включать подогрев и менять наклон задних спинок в пропорции 40/20/40. Багажник вмещает от 500 до 1325 л. Запасного колеса нет - только ремонтный комплект; под полом размещен ресивер пневмоподвески.

Кресла отделаны кожей наппа. Для всех сидений предусмотрены трехуровневый подогрев и вентиляция, передние кресла дополнены массажем и оттоманкой с сервоприводом. Однако подушка коротковата для рослых водителей, а климат-контроль, по наблюдениям тестировщиков, работает не всегда предсказуемо. Шумоизоляция хорошая: этому помогают двойные передние стекла и двойное ветровое стекло. Аудиосистема Meridian в максимальном исполнении имеет 25 динамиков и мощность 2016 Вт; в базовой версии динамиков 16.

Цены и гарантии

Заднеприводный Avatr 07 с пружинной подвеской и 20-дюймовыми колесами оценен от 6,6 млн рублей. В этой версии клиренс составляет 155 мм, а масса - 2205 кг. Полноприводная модификация стоит 6,9 млн рублей; доплата 300 тыс. рублей обеспечивает пневмоподвеску и колеса диаметром 21 дюйм. За 7 млн рублей предлагается исполнение с камерами вместо боковых зеркал. Всего в России заявлены три комплектации гибрида.

Для сравнения, в Китае Avatr 07 предлагался в шести версиях по цене от 219 900 до 289 900 юаней. Электрические исполнения оценивались примерно на 10 000 юаней дороже сопоставимых гибридных. Выход российской модели ожидался весной 2026 года, однако сроки сдвинулись из-за длительной сертификации, адаптации мощности электромоторов к российскому налоговому регулированию и изменений, связанных с утильсбором.

Длина кроссовера составляет 4825 мм, ширина - 1980 мм, высота - 1610 мм, колесная база - 2940 мм. Снаряженная масса AWD - 2305 кг. В салоне пять мест, а гарантия на автомобиль составляет восемь лет или 160 тыс. км. На основные узлы и агрегаты отведено пять лет или 120 тыс. км пробега.

Упомянутые модели: Avatr 07
Упомянутые марки: Avatr
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