Почему владельцы корейских внедорожников «мучаются» с первых километров за рулем Exeed Exlantix ET

12 мая 2026, 07:21
Гибрид Exeed Exlantix ET: опыт перехода после корейских внедорожников и неожиданные открытия
Гибрид Exeed Exlantix ET: опыт перехода после корейских внедорожников и неожиданные открытия
Гибрид ET стал неожиданным открытием для водителей, привыкших к классическим внедорожникам. Мощная силовая установка, современные системы безопасности и экономия на топливе - лишь часть преимуществ, которые отмечают эксперты. Как изменился опыт эксплуатации и стоит ли переходить на гибрид сейчас - в нашем материале.
Переход с привычных корейских внедорожников на гибридный Exeed Exlantix ET оказался для многих настоящим испытанием. Уже с первых километров становится ясно: это не просто очередная инновация, а принципиально иной подход к вождению. Почти 500 лошадиных сил в сумме составляют динамику, которая сложно представима на предыдущих автомобилях. Моментальный отклик на педаль газа, резкий крутящий момент и отсутствие задержек делают каждый поворот по-настоящему захватывающим.
Особое внимание уделяется технической части. Ёмкость батареи 40 кВт·ч позволяет в ближайшие дни полностью исключить запуск двигателя внутреннего сгорания. Для простых маршрутов «дом — офис» этого запаса хватает с лихвой, а наличие зарядной станции избавляет от необходимости частых визитов на АЗС. В чистом электрическом режиме можно проезжать до 150 километров, а в дальних поездках запас хода летом достигает 1100 километров — показатель, который впечатляет даже скептиков.
Системы безопасности в Exeed Exlantix ET реализованы на высоком уровне. Не случайно модель получила награду: адаптивный круиз-контроль работает плавно, последнее обновление мягко обеспечивает разумную осторожность в поведении автомобиля на дороге. Автозапуск через мобильное приложение всегда осуществляется без сбоев, что особенно удобно в холодное время года.
Однако не обошлось и без нюансов. Тормоза обладают повышенной чувствительностью, поэтому к ним приходится привыкать и аккуратно дозировать усилие. Управление всеми функциями через сенсорный экран требует времени на освоение — несколько вечеров с инструкцией станут обязательными для новых владельцев.
В совокупности с Exeed Exlantix ET получается, что современные технологии способны не только повысить комфорт, но и изменить привычный опыт эксплуатации автомобиля. Официальный сервис, максимальный гарантийный срок и актуальные технические решения делают этот выбор оправданным для тех, кто ищет баланс между инновациями и практичностью.
Похожие материалы Эксид
-
25.02.2026, 12:24
Гибридный GAC S7 выходит на рынок: кто составит ему реальную конкуренцию
Гибридный кроссовер GAC S7 готовится к старту продаж в России, но уже сейчас эксперты обсуждают, кто сможет составить ему достойную конкуренцию. Почему Voyah Free и EXEED Exlantix ET считаются главными соперниками, а Li Auto L6 выделяется ценой? Какие нюансы могут повлиять на выбор покупателей и что советуют специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 13:59
Exeed Exlantix ET прошел жесткий краш-тест EuroNCAP: результаты и детали испытаний
Cвежий кроссовер Exeed Exlantix ET подвергли суровым испытаниям на безопасность. Модель не только выдержала удары, но и набрала максимальный рейтинг. Рассказываем подробнее о результатах европейского краш-теста.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
19.12.2025, 16:57
В России стартовали продажи гибридного EXEED EXLANTIX ET с новым интерьером
В дилерских центрах появился EXEED EXLANTIX ET с обновленным салоном. Модель обещает премиум-ощущения и технологичные опции. Что скрывается за элегантной отделкой и рекордным запасом хода? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
04.12.2025, 13:48
Exeed поднял цены на два гибрида адаптированных к российским зимам
Exeed снова меняет ценники в России. Две популярные модели стали дороже. Речь идет о гибридных новинках. Они не боятся сильных морозов. Узнайте актуальную стоимость прямо сейчас.Читать далее
-
10.11.2025, 22:47
В Китае показали новый Exeed Exlantix ET7 для местного рынка
Китайский бренд готовит обновление. Кроссовер получил новое имя. Изменился его внешний вид. Модель уже известна в России. Но есть важные отличия. Скоро состоится официальная премьера.Читать далее
-
01.11.2025, 12:22
Китайский автопром в ноябре: 10 премьер и их шансы на успех в России
Автопроизводители из КНР готовят премьеры. В ноябре покажут много нового. Это седаны, кроссоверы и минивэны. Некоторые модели могут появиться у нас. Узнайте, чего ждать российским водителям.Читать далее
-
02.10.2025, 08:15
Гибридные Exeed Exlantix проехали почти 1500 км без дозаправки, установив рекорд России
Новые гибриды показали невероятный результат. Они проехали огромное расстояние. Запас хода превзошел все ожидания. Это новый национальный рекорд дальности. Узнайте подробности этого достижения.Читать далее
-
22.09.2025, 10:59
Названы лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
В столице прошла церемония престижной автомобильной премии. Мероприятие собрало экспертов и автолюбителей. Итоги оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
17.09.2025, 18:17
Гибридный Exlantix ET показал взрывной рост продаж на российском авторынке
Новинка быстро набирает популярность. Модель демонстрирует впечатляющую динамику. Конкуренты серьезно обеспокоены таким стартом. Автомобиль уже стал заметным игроком. Разбираемся в причинах такого успеха.Читать далее
Похожие материалы Эксид
-
25.02.2026, 12:24
Гибридный GAC S7 выходит на рынок: кто составит ему реальную конкуренцию
Гибридный кроссовер GAC S7 готовится к старту продаж в России, но уже сейчас эксперты обсуждают, кто сможет составить ему достойную конкуренцию. Почему Voyah Free и EXEED Exlantix ET считаются главными соперниками, а Li Auto L6 выделяется ценой? Какие нюансы могут повлиять на выбор покупателей и что советуют специалисты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
17.02.2026, 13:59
Exeed Exlantix ET прошел жесткий краш-тест EuroNCAP: результаты и детали испытаний
Cвежий кроссовер Exeed Exlantix ET подвергли суровым испытаниям на безопасность. Модель не только выдержала удары, но и набрала максимальный рейтинг. Рассказываем подробнее о результатах европейского краш-теста.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
19.12.2025, 16:57
В России стартовали продажи гибридного EXEED EXLANTIX ET с новым интерьером
В дилерских центрах появился EXEED EXLANTIX ET с обновленным салоном. Модель обещает премиум-ощущения и технологичные опции. Что скрывается за элегантной отделкой и рекордным запасом хода? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
04.12.2025, 13:48
Exeed поднял цены на два гибрида адаптированных к российским зимам
Exeed снова меняет ценники в России. Две популярные модели стали дороже. Речь идет о гибридных новинках. Они не боятся сильных морозов. Узнайте актуальную стоимость прямо сейчас.Читать далее
-
10.11.2025, 22:47
В Китае показали новый Exeed Exlantix ET7 для местного рынка
Китайский бренд готовит обновление. Кроссовер получил новое имя. Изменился его внешний вид. Модель уже известна в России. Но есть важные отличия. Скоро состоится официальная премьера.Читать далее
-
01.11.2025, 12:22
Китайский автопром в ноябре: 10 премьер и их шансы на успех в России
Автопроизводители из КНР готовят премьеры. В ноябре покажут много нового. Это седаны, кроссоверы и минивэны. Некоторые модели могут появиться у нас. Узнайте, чего ждать российским водителям.Читать далее
-
02.10.2025, 08:15
Гибридные Exeed Exlantix проехали почти 1500 км без дозаправки, установив рекорд России
Новые гибриды показали невероятный результат. Они проехали огромное расстояние. Запас хода превзошел все ожидания. Это новый национальный рекорд дальности. Узнайте подробности этого достижения.Читать далее
-
22.09.2025, 10:59
Названы лучшие внедорожники и кроссоверы России 2025 года
В столице прошла церемония престижной автомобильной премии. Мероприятие собрало экспертов и автолюбителей. Итоги оказались неожиданными. Подробности — в нашем материале.Читать далее
-
17.09.2025, 18:17
Гибридный Exlantix ET показал взрывной рост продаж на российском авторынке
Новинка быстро набирает популярность. Модель демонстрирует впечатляющую динамику. Конкуренты серьезно обеспокоены таким стартом. Автомобиль уже стал заметным игроком. Разбираемся в причинах такого успеха.Читать далее