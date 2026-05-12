Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

12 мая 2026, 07:21

Гибрид Exeed Exlantix ET: опыт перехода после корейских внедорожников и неожиданные открытия

Почему владельцы корейских внедорожников «мучаются» с первых километров за рулем Exeed Exlantix ET

Гибрид ET стал неожиданным открытием для водителей, привыкших к классическим внедорожникам. Мощная силовая установка, современные системы безопасности и экономия на топливе - лишь часть преимуществ, которые отмечают эксперты. Как изменился опыт эксплуатации и стоит ли переходить на гибрид сейчас - в нашем материале.

Переход с привычных корейских внедорожников на гибридный Exeed Exlantix ET оказался для многих настоящим испытанием. Уже с первых километров становится ясно: это не просто очередная инновация, а принципиально иной подход к вождению. Почти 500 лошадиных сил в сумме составляют динамику, которая сложно представима на предыдущих автомобилях. Моментальный отклик на педаль газа, резкий крутящий момент и отсутствие задержек делают каждый поворот по-настоящему захватывающим.

Особое внимание уделяется технической части. Ёмкость батареи 40 кВт·ч позволяет в ближайшие дни полностью исключить запуск двигателя внутреннего сгорания. Для простых маршрутов «дом — офис» этого запаса хватает с лихвой, а наличие зарядной станции избавляет от необходимости частых визитов на АЗС. В чистом электрическом режиме можно проезжать до 150 километров, а в дальних поездках запас хода летом достигает 1100 километров — показатель, который впечатляет даже скептиков.

Системы безопасности в Exeed Exlantix ET реализованы на высоком уровне. Не случайно модель получила награду: адаптивный круиз-контроль работает плавно, последнее обновление мягко обеспечивает разумную осторожность в поведении автомобиля на дороге. Автозапуск через мобильное приложение всегда осуществляется без сбоев, что особенно удобно в холодное время года.

Однако не обошлось и без нюансов. Тормоза обладают повышенной чувствительностью, поэтому к ним приходится привыкать и аккуратно дозировать усилие. Управление всеми функциями через сенсорный экран требует времени на освоение — несколько вечеров с инструкцией станут обязательными для новых владельцев.

В совокупности с Exeed Exlantix ET получается, что современные технологии способны не только повысить комфорт, но и изменить привычный опыт эксплуатации автомобиля. Официальный сервис, максимальный гарантийный срок и актуальные технические решения делают этот выбор оправданным для тех, кто ищет баланс между инновациями и практичностью.

Упомянутые модели: EXEED ET
Упомянутые марки: EXEED
