Почему Geely смог обойти Chery и что говорят эксперты о новом рекорде

Гибрид Geely Galaxy A7 EM установил рекорд дальности хода на одном баке

Гибридный седан Geely Galaxy A7 EM преодолел более 2608 км без подзарядки, что стало новым мировым рекордом. Этот результат оказался почти на 240 км выше предыдущего достижения Chery. Эксперты отмечают, что испытания проходили в реальных дорожных условиях, что придает рекорду особую значимость. Какие технологии позволили добиться такого результата и что это значит для рынка гибридов - разбираемся в материале.

Гибридный седан Geely Galaxy A7 EM преодолел более 2608 км без подзарядки, что стало новым мировым рекордом. Этот результат оказался почти на 240 км выше предыдущего достижения Chery. Эксперты отмечают, что испытания проходили в реальных дорожных условиях, что придает рекорду особую значимость. Какие технологии позволили добиться такого результата и что это значит для рынка гибридов - разбираемся в материале.

Geely Galaxy A7 EM совершил то, что еще недавно казалось невозможным для гибридных автомобилей: на одном баке топлива и без подзарядки он преодолел дистанцию свыше 2608 километров. Как пишет CarNewsChina, этот показатель официально признан мировым рекордом и зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Предыдущее достижение принадлежало Chery, но теперь лидер сменился - разница составила почти 240 километров.

Особенность этого заезда в том, что испытания проходили не на закрытом полигоне, а по обычным дорогам Китая. Маршрут пролегал через четыре провинции и включал в себя самые разные дорожные ситуации: затяжные пробки, крутые подъемы и спуски, тоннели в горах и участки с интенсивным движением грузовиков. Такой подход позволил проверить автомобиль в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации, а не в лабораторных тестах.

В ходе испытаний расход топлива составил около 2 литров на 100 километров, даже когда аккумулятор был практически разряжен. Это стало возможным благодаря внедрению элементов искусственного интеллекта в программное обеспечение управления силовой установкой. Система автоматически подбирала оптимальные режимы работы двигателя и электромотора, что позволило минимизировать потери энергии.

Фото: Geely

В основе силовой установки Geely Galaxy A7 EM лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель с тепловым КПД 47,26%. В паре с ним работает электромотор мощностью 238 лошадиных сил. Ключевым элементом стала новая тяговая батарея Geely, получившая название Golden Brick. Она обеспечивает запас хода на чистом электричестве до 235 километров, что позволяет использовать автомобиль как полноценный электрокар в городских условиях.

По данным CarNewsChina, синергия между механикой и электроникой стала главным преимуществом модели. Инженеры Geely сделали ставку на интеллектуальное управление и оптимизацию расхода топлива, что позволило добиться столь впечатляющего результата. Важно отметить, что испытания проходили при разных погодных условиях и на дорогах с переменным рельефом, что дополнительно подтверждает надежность и эффективность системы.

Если Вы не знали, Geely - один из крупнейших автопроизводителей Китая, активно развивающий направление гибридных и электрических автомобилей. Компания владеет такими брендами, как Volvo, Polestar и Lynk & Co, а также инвестирует в собственные инновационные разработки. Geely регулярно внедряет новые технологии в серийные модели и стремится укрепить позиции на мировом рынке, делая ставку на экологичность и экономичность своих автомобилей.

Судя по представленным данным, рекорд Geely Galaxy A7 EM может стать новым ориентиром для других производителей гибридов. Такой результат не только демонстрирует технологический прогресс, но и подчеркивает растущую конкуренцию среди китайских брендов в сегменте энергоэффективных автомобилей. Для покупателей это означает расширение выбора и появление более совершенных моделей на рынке.