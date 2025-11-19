Возвращение легенды: новый Honda Prelude 2026 удивил ценой и гибридной начинкой

Гибридное купе Honda Prelude 2026 оценили в США минимум в 42 тысячи долларов

Honda возвращает культовую модель в новом облике. Prelude теперь стал гибридом и стоит недешево. В США за новинку просят от 42 тысяч долларов. Чем еще удивит трехдверное купе, узнаете в материале.

Многие помнят Honda Prelude как спортивное купе с уникальной системой управления всеми колесами и ярким характером. В 2026 году японский бренд решил открыть новую жизнь в классической модели, представив ее совершенно в ином формате. Теперь Prelude — это гибридный трехдверный лифтбек, в котором сочетаются современные технологии и узнаваемый стиль.

В основе новинки лежат решения, позаимствованные у Civic Hybrid и Civic Type R. Этот ресурс создает автомобиль, который сочетает в себе экономичность и динамику. Однако поклонников марки ждет сюрприз: в США за единственную доступную комплектацию просят не менее 42 тысяч долларов (3,4 млн рублей), и это без учета доставки. Такая цена выдвигает Prelude в один ряд с более дорогими моделями, что может стать поводом для обсуждения среди автолюбителей.

Как пишет Autoevolution, новая версия отличается не только технической начинкой, но и современной конструкцией. Внешне автомобиль сохранил спортивные черты, но стал более агрессивным и технологичным. В салоне — качественные материалы, цифровая приборная панель и система последнего поколения. Особое внимание уделено эргономике и комфорту водителя.

Технические характеристики пока держатся в секрете, но известно, что гибридная установка обеспечивает отличную динамику и низкий расход топлива. Предполагается, что Prelude будет интересна не только поклонникам марки, но и тем, кто ищет стильные и современные модели с передовыми технологиями. Несмотря на высокую стоимость, интерес к новинке уже проявляют как эксперты, так и простые автолюбители. Остается только дождаться официального старта продаж и первых тест-драйвов, чтобы узнать, оправдает ли ожидания Honda Prelude.