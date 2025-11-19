Возвращение легенды: новый Honda Prelude 2026 удивил ценой и гибридной начинкой

19 ноября 2025, 07:17
Гибридное купе Honda Prelude 2026 оценили в США минимум в 42 тысячи долларов
Honda возвращает культовую модель в новом облике. Prelude теперь стал гибридом и стоит недешево. В США за новинку просят от 42 тысяч долларов. Чем еще удивит трехдверное купе, узнаете в материале.
Многие помнят Honda Prelude как спортивное купе с уникальной системой управления всеми колесами и ярким характером. В 2026 году японский бренд решил открыть новую жизнь в классической модели, представив ее совершенно в ином формате. Теперь Prelude — это гибридный трехдверный лифтбек, в котором сочетаются современные технологии и узнаваемый стиль.
В основе новинки лежат решения, позаимствованные у Civic Hybrid и Civic Type R. Этот ресурс создает автомобиль, который сочетает в себе экономичность и динамику. Однако поклонников марки ждет сюрприз: в США за единственную доступную комплектацию просят не менее 42 тысяч долларов (3,4 млн рублей), и это без учета доставки. Такая цена выдвигает Prelude в один ряд с более дорогими моделями, что может стать поводом для обсуждения среди автолюбителей.
Как пишет Autoevolution, новая версия отличается не только технической начинкой, но и современной конструкцией. Внешне автомобиль сохранил спортивные черты, но стал более агрессивным и технологичным. В салоне — качественные материалы, цифровая приборная панель и система последнего поколения. Особое внимание уделено эргономике и комфорту водителя.
Технические характеристики пока держатся в секрете, но известно, что гибридная установка обеспечивает отличную динамику и низкий расход топлива. Предполагается, что Prelude будет интересна не только поклонникам марки, но и тем, кто ищет стильные и современные модели с передовыми технологиями. Несмотря на высокую стоимость, интерес к новинке уже проявляют как эксперты, так и простые автолюбители. Остается только дождаться официального старта продаж и первых тест-драйвов, чтобы узнать, оправдает ли ожидания Honda Prelude.
Похожие материалы Хонда
-
18.11.2025, 08:53
Honda Prelude 2026 выходит на рынок Великобритании с неожиданно высокой ценой
Honda Prelude 2026 года теперь доступен для заказа в Великобритании. Цена оказалась выше ожиданий, что вызвало бурные обсуждения среди автолюбителей. Старт продаж намечен на апрель 2026 года. Чем еще удивит новинка – читайте далее.Читать далее
-
16.11.2025, 06:34
Гибридный Honda Prelude в экстремальном тюнинге: цифровая версия для фанатов дрифта
Любители «Форсажа» спорят, что важнее: тюнинг, трюки или герои. Но отдельные части франшизы выделяются сами по себе. В этот раз внимание привлекла цифровая версия Honda Prelude Hybrid. Какой могла бы быть новая глава Tokyo Drift? Узнайте подробности.Читать далее
-
24.10.2025, 15:59
Цифровой Honda Prelude Type R удивил: гибрид и хот-хэтч уходят в прошлое
Honda неожиданно вернулась к формату переднеприводного купе. Модель Prelude Hybrid вызвала ажиотаж среди покупателей. Никто не ожидал такого успеха. Теперь в сети появился цифровой Type R, который может изменить представление о спортивных автомобилях. Что ждет поклонников марки дальше?Читать далее
-
20.10.2025, 18:33
Honda Prelude Hybrid неожиданно стал хитом продаж в Японии
Японский автогигант удивил даже себя. Новый Prelude Hybrid вызвал ажиотаж среди покупателей. Заказов оказалось больше, чем ожидали. Что скрывается за этим успехом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
10.10.2025, 15:43
Honda Prelude Hybrid 2026: новый гибрид и свежие итоги продаж в США
Honda раскрыла свежие данные по продажам в США. Итоги третьего квартала оказались не самыми радужными. Однако годовые показатели все же радуют. Впереди — долгожданная премьера нового гибрида.Читать далее
-
07.10.2025, 15:26
Honda столкнулась с ажиотажем вокруг Prelude и не справляется с наплывом заказов
Новый Prelude от Honda стал настоящей сенсацией. Покупатели выстраиваются в очереди, а дилеры не справляются с наплывом. Компания не ожидала такого интереса. Подробности о ситуации и реакции Honda читайте в нашем материале.Читать далее
-
02.10.2025, 18:37
Гибридный Honda Prelude 2026: спорткар с виртуальным характером и новым обликом
Японцы раскрыли долгожданную новинку. Внешность и технологии удивляют даже скептиков. Модель обещает стать новой легендой. Подробности о преемнике Civic Coupe держат в напряжении.Читать далее
-
24.09.2025, 21:35
2026 Honda Prelude: виртуальный тюнинг JDM и эффектные диски Meister
Автомобильная новинка вызвала бурю обсуждений. Дизайн и технические детали держали в секрете. Теперь модель официально представлена. Ожидания поклонников оправдались не полностью.Читать далее
-
22.09.2025, 06:59
Honda готовит спортивную версию Prelude с намеком на Type R
Вокруг новой Honda Prelude ходят слухи. Автомобиль уже получил спортивные детали. Но есть намеки на нечто большее. Ожидается, что в скором времени автомобиль получит ряд доработок и станет мощнее.Читать далее
-
18.09.2025, 13:15
Honda представила гибридный Prelude с уникальной системой e:HEV
В Японии стартуют продажи свежей версии Prelude. Модель получила гибридную установку. В основе лежит концепция легкости и динамики. Ожидаются новые впечатления от вождения.Читать далее
