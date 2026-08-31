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Автор: Дарья Климова

31 августа 2026, 07:56

Гибридные автомобили в России: осенью ожидается исторический рост продаж

Гибридные автомобили в России: осенью ожидается исторический рост продаж

Почему россияне все чаще выбирают гибриды - неожиданные причины

Гибридные автомобили в России: осенью ожидается исторический рост продаж

Эксперты прогнозируют новый рекорд на рынке. Осенью ситуация может измениться. Интерес к гибридным авто не ослабевает. Дилеры отмечают ограниченное предложение.

Эксперты прогнозируют новый рекорд на рынке. Осенью ситуация может измениться. Интерес к гибридным авто не ослабевает. Дилеры отмечают ограниченное предложение.

В ближайшие месяцы российский рынок новых автомобилей может столкнуться с беспрецедентным ростом доли гибридных моделей. Согласно прогнозу главы Автостата Сергея Целикова, в одном из осенних месяцев или в декабре этот показатель способен впервые достичь отметки в 10% от всех продаж, пишет ТАСС. Такой сценарий становится реальным при условии поступления на рынок массовых моделей с гибридными силовыми установками.

Уже летом 2026 года сегмент подключаемых гибридов показал рекордные результаты, однако в августе динамика немного замедлилась. Причина - наиболее привлекательные предложения быстро исчезли из салонов, и покупатели столкнулись с ограниченным выбором. Несмотря на это, интерес к гибридным технологиям среди россиян остается стабильно высоким.

Эксперты отмечают, что спрос на гибридные и электрические автомобили продолжает расти, хотя дилеры не всегда могут предложить широкий ассортимент таких машин. Ограниченность поставок сдерживает развитие сегмента, но ситуация с топливом подталкивает все больше автолюбителей к выбору альтернативных решений. Этот фактор становится одним из ключевых драйверов спроса на гибриды.

С начала года гибридные автомобили заняли около 5% рынка новых машин в России. По итогам 2026 года их доля может увеличиться до 7-8%. Аналитики считают, что дальнейшее развитие инфраструктуры и расширение модельного ряда способны ускорить этот процесс.

Параллельно с ростом популярности гибридов, эксперты выделяют и другие тенденции. Среди новых и подержанных автомобилей наибольший интерес вызывают модели Avatr, Zeekr и Lixiang. Спрос на альтернативные силовые установки заметно вырос с начала года, что подтверждает изменение предпочтений российских покупателей.

Любопытно, что обслуживание электромобилей в России сейчас обходится дешевле, чем гибридных машин. За первые семь месяцев 2026 года средний чек на сервис электрокаров составил 4945 рублей, тогда как для гибридов эта сумма достигла 8447 рублей. При этом количество визитов электромобилей на станции технического обслуживания увеличилось на 23% по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, российский авторынок переживает период активной трансформации. Гибридные автомобили становятся все более заметной частью городского пейзажа, а интерес к ним подогревается как экономическими, так и технологическими факторами. В ближайшие месяцы рынок может преподнести новые сюрпризы, а дилерам предстоит адаптироваться к изменяющимся запросам покупателей.

Упомянутые марки: Zeekr, LiXiang , Avatr
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