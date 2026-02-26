Dacia готовит к запуску в Великобритании кроссоверы Duster и Bigster с гибридной системой 150 и 4x4

Гибридные Dacia Duster и Bigster с полным приводом: новые возможности

Dacia расширяет линейку кроссоверов для Великобритании, добавляя востребованные гибридные версии Duster и Bigster с полным приводом и автоматической коробкой. Это решение может изменить расстановку сил в сегменте доступных SUV и привлечь новых покупателей.

Dacia расширяет линейку кроссоверов для Великобритании, добавляя востребованные гибридные версии Duster и Bigster с полным приводом и автоматической коробкой. Это решение может изменить расстановку сил в сегменте доступных SUV и привлечь новых покупателей.

Британский рынок кроссоверов в 2026 году переживает очередной виток перемен: Dacia готовит к запуску сразу две новые версии своих популярных моделей — Duster и Bigster, теперь с гибридной установкой 150 и системой полного привода. Такой шаг не случаен: спрос на смешанную гибридную технологию, 4x4 и автоматическую трансмиссию стабильно растет, а конкуренты не спешат предлагать аналогичные комплектации в бюджетном сегменте.

Для многих автолюбителей Dacia ассоциируется с простотой, надежностью и доступностью. Однако в последние годы марка активно меняет имидж, производство опирается на современные технологии и расширяет функциональные возможности своих моделей. Введение гибридной силовой установки мощностью 150 л.с. в сочетании с полным приводом - это не просто очередное обновление, а попытка выйти на новый уровень. Теперь Duster и Bigster способны предложить не только экономичность и экологичность, но и уверенность в бездорожье, что особенно актуально для британских дорог и переменчивого климата.

Автоматическая коробка передач, которая работает в паре с гибридной системой, была одной из самых частых просьб среди покупателей Dacia. Это решение значительно повышает комфорт в городских условиях и на трассе, а также делает управление автомобилем более интуитивным. Важно отметить, что гибридная система позволяет снизить расход топлива и выбросы CO2, что становится все более важным фактором при выборе автомобиля в Великобритании, где экологические требования ужесточаются с каждым годом.

Появление гибридных Duster и Bigster с 4x4 может стать переломным моментом для бренда на британском рынке. До сих пор Dacia держалась в тени более дорогих альтернатив, но теперь у нее есть шанс привлечь внимание тех, кто ищет баланс между ценой, современными технологиями и возможностями для активного отдыха. Ожидается, что новая версия появится в продаже уже к концу года, и интерес к ней будет высоким не только среди поклонников марки, но и среди тех, кто раньше не рассматривал Dacia как вариант для покупки.