Вслед за «Волгой»: локализация вместо импорта — как гибриды Deepal укрепят позиции российского автопрома

4 февраля 2026, 15:46
«Автотор» начал производство гибридов: в России появятся кроссовер Deepal S07 и внедорожник G318
«Автотор» начал производство гибридов: в России появятся кроссовер Deepal S07 и внедорожник G318
В Калининграде стартовала сборка гибридных Deepal S07 и G318. Ожидается, что обе модели появятся в продаже в феврале 2026 года. Новинки обещают интересные технические решения и расширение локализации производства.
Российский автопром продолжает расширение модельного ряда за счет современных гибридных технологий. На заводе «Автотор» в Калининграде началось производство двух новых автомобилей Deepal - кроссовера S07 и внедорожника G318. Это событие может стать важным шагом для отечественного рынка, ведь речь идет о моделях, сочетающих бензиновый двигатель и электромоторы, что особенно актуально на фоне растущего интереса к экономичным транспортным средствам.
Сборка соответствующих моделей осуществляется по крупноузловой схеме с октября 2025 года. Выпуск будет налажен путем локализации: на предприятии создаются сварочные и окрасочные линии для кузовов. Такой подход позволит не только снизить зависимость от импорта, но и повысить конкурентоспособность продукции на внешнем рынке.
Внедорожник Deepal G318 отличается следующими размерами: длина - 5010 мм, ширина и высота - по 1985 мм, колесная база - 2880 мм. Салон рассчитан на пятерых пассажиров. Под капотом - гибридная силовая установка, в которую входит 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 143 л. с., работающий в паре с двумя электромоторами. Совокупная отдача достигает 439 л. с., аккумулятор емкостью 35 кВт-ч обеспечивает достаточный запас хода. Внедорожник будет доступен в двух версиях, с круиз-контролем, системой слепых зон, цифровой приборной панелью «Детихи» и крупным сенсорным экраном мультимедийной системы. На пятой двери располагается полноразмерное запасное колесо, а в списке опций ожидается багажник на крышке с дополнительной светотехникой и фаркопом.
Кроссовер Deepal S07 – более компактная модель, но не менее интересная с технической точки зрения. Его длина составляет 4750 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1625 мм, колесная база - 2900 мм. В движение автомобиля приводит гибридная система, включающая 1,5-литровый турбомотор мощностью 90 л. с., который питает батарею на 31,7 кВт-ч, и 238-сильный электродвигатель. Такой тандем обеспечивает динамику и экономичность, что особенно важно для местных условий и дальних поездок.
Обе модели ориентированы на покупателей, ценящих современные технологии и комфорт. В оснащении - широкий набор электронных помощников, продуманная эргономика и акцент на безопасности. Производитель осуществляет адаптацию под российские условия эксплуатации, что выражается не только в технических решениях, но и в комплектациях, учитывающих специфику дорог и климата.
Продажи Deepal S07 и G318 на российском рынке запланированы на февраль 2026 года. Ожидается, что новинки смогут привлечь внимание как поклонников современных гибридов, так и тех, кто ищет практичный и надежный автомобиль для повседневных задач. Появление этих моделей на конвейере «Автотора» - еще один сигнал о том, что российский рынок становится все более привлекательным для привлечения автопроизводителей, готовых инвестировать в локализацию и развитие новых технологий.
Интересно, что бренд Deepal по Китаю известен именно под этим названием, а на внешнем рынке его называют Shenlan. В ближайшее время ожидается расширение модельного ряда, что может еще сильнее подогреть интерес к рынку среди российских автолюбителей.
