Что грозит владельцам Lixiang зимой: мало кто знает о рисках в метель

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

28 января 2026, 09:24

Владельцы новых гибридных кроссоверов Lixiang в России неожиданно столкнулись с серьезной зимней проблемой. Снег, попадающий в воздушный фильтр, приводит к снижению мощности двигателя и невозможности зарядить батарею. Почему это важно для всех, кто выбирает современные автомобили, и как реагирует производитель — разбираемся в деталях.

С приходом суровой российской зимы владельцы гибридных кроссоверов Lixiang впервые ощутили на себе последствия конструктивных особенностей своих автомобилей. В условиях сильной метели, когда снег буквально летит стеной, выяснилось, что система забора воздуха у этих машин не справляется с экстремальными нагрузками. Снег проникает в воздушный фильтр, постепенно забивая его и снижая эффективность работы двигателя внутреннего сгорания. Для гибридов это критично: если мотор не может выдать нужную мощность, аккумулятор остается без подзарядки, а запас хода стремительно сокращается.

Проблема проявляется не сразу, а после нескольких часов движения по трассе в условиях плотного снегопада. Водители отмечают, что сначала автомобиль ведет себя штатно, но затем появляется ощутимая потеря тяги, а на панели приборов загораются предупреждения о снижении мощности. В некоторых случаях машина и вовсе отказывается продолжать движение, требуя немедленной остановки и очистки фильтра. Для тех, кто оказался вдали от населенных пунктов, ситуация может обернуться настоящим испытанием.

Интересно, что подобные трудности уже знакомы владельцам других премиальных кроссоверов, например, BMW X5, X6 и X7. Однако для Lixiang, только недавно вышедших на российский рынок, это первый серьезный вызов. Большинство покупателей приобрели свои автомобили в 2024 и 2025 годах, и опыта эксплуатации в условиях настоящей русской зимы у них попросту не было. Теперь же выяснилось, что даже современные технологии не всегда готовы к испытаниям, которые преподносит климат.

На фоне этих событий китайский производитель Li Auto (Lixiang) начал пересматривать свою стратегию на внутреннем рынке. Компания объявила о планах закрыть около сотни дилерских центров и шоурумов, в первую очередь в крупных торговых комплексах с высокой арендной платой. Причина — необходимость оптимизации расходов из-за невыполнения планов по продажам. Сейчас бренд представлен почти 900 точками, но управляет непосредственно лишь 548 из них. Сокращение сети может сказаться и на уровне сервиса, что особенно важно для новых владельцев, столкнувшихся с техническими сложностями.

Ситуация с Lixiang наглядно показывает, что даже самые продвинутые автомобили могут оказаться уязвимыми перед стихией. Российские реалии требуют от производителей особого подхода к адаптации техники, и не все бренды готовы к таким вызовам. Для покупателей это еще один повод внимательно изучать не только характеристики, но и реальные отзывы о поведении машины в сложных условиях. А для автопроизводителей — сигнал, что локализация и доработка конструкций под местные климатические особенности остаются актуальными как никогда.

Упомянутые марки: LiXiang
