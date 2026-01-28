Что грозит владельцам Lixiang зимой: мало кто знает о рисках в метель

28 января 2026, 09:24
Гибридные кроссоверы Lixiang столкнулись с неожиданной зимней проблемой
Гибридные кроссоверы Lixiang столкнулись с неожиданной зимней проблемой
Владельцы новых гибридных кроссоверов Lixiang в России неожиданно столкнулись с серьезной зимней проблемой. Снег, попадающий в воздушный фильтр, приводит к снижению мощности двигателя и невозможности зарядить батарею. Почему это важно для всех, кто выбирает современные автомобили, и как реагирует производитель — разбираемся в деталях.
С приходом суровой российской зимы владельцы гибридных кроссоверов Lixiang впервые ощутили на себе последствия конструктивных особенностей своих автомобилей. В условиях сильной метели, когда снег буквально летит стеной, выяснилось, что система забора воздуха у этих машин не справляется с экстремальными нагрузками. Снег проникает в воздушный фильтр, постепенно забивая его и снижая эффективность работы двигателя внутреннего сгорания. Для гибридов это критично: если мотор не может выдать нужную мощность, аккумулятор остается без подзарядки, а запас хода стремительно сокращается.
Проблема проявляется не сразу, а после нескольких часов движения по трассе в условиях плотного снегопада. Водители отмечают, что сначала автомобиль ведет себя штатно, но затем появляется ощутимая потеря тяги, а на панели приборов загораются предупреждения о снижении мощности. В некоторых случаях машина и вовсе отказывается продолжать движение, требуя немедленной остановки и очистки фильтра. Для тех, кто оказался вдали от населенных пунктов, ситуация может обернуться настоящим испытанием.
Интересно, что подобные трудности уже знакомы владельцам других премиальных кроссоверов, например, BMW X5, X6 и X7. Однако для Lixiang, только недавно вышедших на российский рынок, это первый серьезный вызов. Большинство покупателей приобрели свои автомобили в 2024 и 2025 годах, и опыта эксплуатации в условиях настоящей русской зимы у них попросту не было. Теперь же выяснилось, что даже современные технологии не всегда готовы к испытаниям, которые преподносит климат.
На фоне этих событий китайский производитель Li Auto (Lixiang) начал пересматривать свою стратегию на внутреннем рынке. Компания объявила о планах закрыть около сотни дилерских центров и шоурумов, в первую очередь в крупных торговых комплексах с высокой арендной платой. Причина — необходимость оптимизации расходов из-за невыполнения планов по продажам. Сейчас бренд представлен почти 900 точками, но управляет непосредственно лишь 548 из них. Сокращение сети может сказаться и на уровне сервиса, что особенно важно для новых владельцев, столкнувшихся с техническими сложностями.
Ситуация с Lixiang наглядно показывает, что даже самые продвинутые автомобили могут оказаться уязвимыми перед стихией. Российские реалии требуют от производителей особого подхода к адаптации техники, и не все бренды готовы к таким вызовам. Для покупателей это еще один повод внимательно изучать не только характеристики, но и реальные отзывы о поведении машины в сложных условиях. А для автопроизводителей — сигнал, что локализация и доработка конструкций под местные климатические особенности остаются актуальными как никогда.
Похожие материалы Лисян
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:00
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing проехал 1150 км и вернул авто дилеру
В России все чаще встречаются случаи, когда новые автомобили возвращают дилерам после минимального пробега. Один из владельцев Cadillac CT4-V Blackwing проехал всего 1150 км и решил обменять машину на более оснащенную версию. Почему такие ситуации происходят, какие подводные камни ждут покупателей и что советуют эксперты - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее
Похожие материалы Лисян
-
29.01.2026, 08:50
Haval Dargo X тульская версия и китайская сборка: сравнение комплектаций и возможностей
Haval Dargo представлен в двух вариантах: российской сборки и китайской версии X с расширенными внедорожными функциями. Разбираемся, какие отличия в оснащении, дизайне и возможностях для бездорожья могут повлиять на выбор будущего владельца.Читать далее
-
29.01.2026, 08:27
Как Belgee меняет рынок: белорусские кроссоверы для России
Белорусский бренд Belgee вышел на российский рынок с адаптированными кроссоверами, собранными на современном заводе. Чем эти машины отличаются от китайских моделей, как устроено производство и какие перспективы у марки - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:18
NHTSA проверяет эффективность отзыва Mazda CX-90 из-за проблем с рулевым управлением
Mazda CX-90 попала под пристальное внимание американских регуляторов: спустя два года после масштабного отзыва из-за внезапного увеличения усилия на руле, NHTSA начала проверку эффективности предпринятых мер. Почему проблема оказалась сложнее, чем казалось на первый взгляд, и что теперь ждет владельцев этих автомобилей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 08:10
Tesla внедрила автоматизацию по принципу IFTTT в своих электромобилях для Китая
Tesla представила в Китае обновление, позволяющее настраивать автоматические сценарии работы автомобиля по принципу IFTTT. Как это повлияет на привычки водителей, какие возможности открываются и почему такие функции появляются сначала в Китае - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 08:03
Chery Exlantix ET на российском рынке с доработанным гибридом
Chery вывел в продажу в России премиальный кроссовер Exlantix ET, который получил уникальные доработки для местных условий. Гибридная силовая установка, полный привод и обновленный экстерьер - что еще изменилось в модели для РФ, и почему этот автомобиль может стать новым ориентиром в сегменте?Читать далее
-
29.01.2026, 07:44
BMW снижает мощность V8 в M5 и XM Label из-за новых экологических норм
В 2026 году BMW вынуждена уменьшить мощность знаменитого V8 в M5 и XM Label, чтобы соответствовать стандарту Euro 7. Как это повлияет на динамику и стоит ли ждать новых сюрпризов от немецкого бренда - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.01.2026, 07:38
Mercedes-AMG S 63 2027: обновленный седан с новым V8 и свежим дизайном
Mercedes-AMG S 63 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями: более 2 700 новых и доработанных деталей, уникальная оптика, обновленная решетка радиатора и совершенно новый V8 с плоским коленвалом. Разбираемся, что еще приготовил Mercedes для флагманского седана и почему эта версия может стать самой интересной за последние годы.Читать далее
-
29.01.2026, 07:24
Сравнение BELGEE X50 и X70: особенности, отличия и выбор для российских дорог
Детальный разбор кроссоверов BELGEE X50 и X70: дизайн, технические параметры, комфорт, технологии и безопасность. Узнайте, какой из этих автомобилей лучше справится с городскими пробками, а какой - с выездом на природу. Экспертный взгляд на белорусские новинки и их возможности для российских автолюбителей.Читать далее
-
29.01.2026, 07:00
Владелец Cadillac CT4-V Blackwing проехал 1150 км и вернул авто дилеру
В России все чаще встречаются случаи, когда новые автомобили возвращают дилерам после минимального пробега. Один из владельцев Cadillac CT4-V Blackwing проехал всего 1150 км и решил обменять машину на более оснащенную версию. Почему такие ситуации происходят, какие подводные камни ждут покупателей и что советуют эксперты - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.01.2026, 06:50
Volga K50: новый кроссовер для России с китайскими корнями
Volga K50 - свежий кроссовер, который будут собирать в Нижнем Новгороде, уже прошел сертификацию в России. Эксперты раскрыли, как он связан с Geely Monjaro, чего ждать от новинки и какова будет ее цена. Подробности - в материале.Читать далее