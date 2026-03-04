Сражение гибридных седанов: как Camry, Accord и Sonata проявили себя в гонке и маневрировании

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

4 марта 2026, 10:08

Гибридные седаны среднего класса: неожиданная развязка в битве Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata

Три популярных гибридных седана - Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata - встретились на трассе для честного сравнения. Эксперты провели не только драг-рейс, но и слалом, чтобы выявить настоящего лидера сегмента. Почему результаты оказались неожиданными - в нашем материале.

Весна традиционно обостряет интерес к новинкам авторынка, и в центре внимания оказалось противостояние трех самых востребованных гибридных седанов: Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata. Эти модели не просто формируют спрос, но и задают стандарты для всего сегмента. Для испытаний были выбраны ярко-красная Toyota Camry, синяя Honda Accord Hybrid и серая Hyundai Sonata, представляющая амбиции корейского автопрома, несмотря на некоторое падение продаж в 2025 году.

Технические характеристики участников различаются: под капотом Camry скрываются 232 лошадиные силы, Accord располагает 204 силами, а Sonata — 192 силами. Все три автомобиля оснащены гибридными установками, но ключевая особенность Toyota — наличие полного привода, что дает ей серьезное преимущество при старте. Эксперты отметили, что реальная динамика не всегда совпадает с цифрами на бумаге, что и предстояло проверить на практике.

Классический драг-рейс на четверть мили расставил точки над «i»: Toyota Camry уверенно вырвалась вперед с первых метров, не оставив соперникам никаких шансов на борьбу за лидерство. Разрыв оказался столь значительным, что основная интрига свелась лишь к выяснению отношений за второе место. В итоге Honda Accord Hybrid финишировала второй, а Hyundai Sonata замкнула тройку.

Второй этап соревнований — слалом между конусами — сместил акцент с чистой мощности на балансировку шасси, работу подвески и точность рулевого управления. На этом этапе Camri вновь подтвердила свой статус фаворита, продемонстрировав впечатляющую стабильность и точность в маневрах, тогда как Accord немного уступил по части точности.

Honda Accord показала достойный, но не выдающийся результат, уступив лидеру по точности реакций. При этом Hyundai Sonata, несмотря на свою более скромную мощность, приятно удивила экспертов плавностью хода и общей сбалансированностью, хотя и не смогла на равных конкурировать с лидерами зачета по управляемости.

Подобные сравнения становятся все более актуальными на фоне стремительного роста популярности гибридных технологий в массовом сегменте. Особенно показательно, что нынешнее поколение Toyota Camry доступно исключительно с гибридной силовой установкой, что четко обозначает тренд на электрификацию даже в классе традиционных семейных седанов.

Результаты теста подтверждают: Toyota Camry не только удерживает лидерство по продажам, но и существенно превосходит конкурентов на трассе. Это задача не только технической работы, но и грамотной работы инженеров, которые создали адаптивную гибридную платформу под запросы массового покупателя.

Honda Accord и Hyundai Sonata продолжают оставаться востребованными игроками, несмотря на беспокойство. Их позиция на рынке во многом способствует не только динамике, но и репутации бренда, уровню комфорта и экономичности. В условиях ужесточения экологических стандартов и роста цен на топливо гибридные седаны становятся все более привлекательными для расширения окружающей среды.

В итоге, несколько гибридных седанов среднего класса показали: даже в привычном сегменте возможны сюрпризы, технический прогресс и грамотная инженерия способны изменить расстановку сил. Следить за внешними противостояниями становится все интереснее, ведь именно здесь формируются тенденции завтрашнего дня.

Напомним, ранее 110km составил свежий рейтинг премиальных седанов с пробегом до 200 000 км, которые сохраняют престиж и не требуют постоянных вложений.

Упомянутые модели: Toyota Camry (от 1 364 000 Р), Honda Accord
Упомянутые марки: Toyota, Honda, Hyundai
