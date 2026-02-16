В России появится гибридный кроссовер: почти 500 сил и до 1100 километров без дозаправки

16 февраля 2026, 15:29
Гибридный Avatr 07 выходит на российский рынок: старт продаж намечен на лето 2026
Гибридные автомобили продолжают набирать популярность в России, и уже летом 2026 года на рынке появится новый игрок - Avatr 07. Модель проходит сертификацию и обещает стать заметным событием для сегмента SUV. Какие характеристики и перспективы у новинки, и почему именно сейчас стоит обратить внимание на гибриды - разбираемся в материале.
Российский рынок автомобилей готовится к появлению нового участника - гибридного кроссовера Avatr 07, который, по информации «Автостат», должен дебютировать летом 2026 года. Представители бренда уже подтвердили, что модель проходит необходимые процедуры сертификации, а к концу года в продуктовой линейке Avatr будет три автомобиля. Помимо этого, компания работает над созданием флагманского SUV длиной более пяти метров, однако его выход в России ожидается не ранее 2027 года.
Avatr 07 - это среднеразмерный кроссовер, впервые представленный в Китае осенью 2025 года. Пятидверная новинка отличается внушительными габаритами: длина - 4 825 мм, ширина - 1 980 мм, высота - 1 620 мм, а колесная база составляет 2 940 мм. В Китае автомобиль доступен в четырех версиях, две из которых оснащены гибридными силовыми установками. В основе гибридов лежит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 156 л.с., который используется исключительно для подзарядки батареи.
Гибридные модификации Avatr 07 бывают как с одним, так и с двумя электромоторами. Одномоторная версия развивает 314 л.с. и 367 Нм крутящего момента, а двухмоторная - 492 л.с. и 629 Нм. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 190 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 6,6 и 4,9 секунды соответственно. Емкость аккумулятора составляет 9,05 кВтч, что позволяет проехать на электротяге до 230 км. Суммарный запас хода по циклу CLTC достигает 1 100 км. В числе особенностей - пневматическая подвеска и адаптивные амортизаторы, что обещает высокий уровень комфорта на российских дорогах.
Как отмечают эксперты, интерес к гибридным автомобилям в России продолжает расти. По итогам 2025 года, по данным АО «ППК», в стране было реализовано 44,8 тысячи новых подключаемых гибридов - это на 9,5% больше, чем годом ранее. Доля гибридов на рынке новых легковых машин увеличилась с 2,6% до 3,4%. Особенно заметен рост в последние месяцы года, что связывают с изменениями в расчете утилизационного сбора, который стал более выгодным для гибридных моделей.
Напомним, бренд Avatr был создан в результате сотрудничества крупных китайских компаний, включая Changan и Huawei. Основная ставка делается на инновационные технологии, электрификацию и высокий уровень комфорта. За короткое время Avatr сумел занять заметное место на рынке Китая, а теперь активно расширяет свое присутствие за пределами страны. В России бренд делает ставку на современные гибридные и электрические модели, что соответствует мировым тенденциям развития автопрома.
Avatr 07 - пример того, как современные технологии и требования рынка формируют новые стандарты в сегменте SUV. Модель сочетает в себе мощность, экономичность и продвинутые опции, которые ранее были доступны только в премиальном сегменте. Появление Avatr 07 в России может стать важным этапом для всего рынка гибридных автомобилей, открывая новые возможности для покупателей и задавая ориентиры для конкурентов.
Похожие материалы Аватр
-
22.09.2025, 12:16
В Китае стартовали продажи обновленного Avatr 07 2026 модельного года
В Китае представили обновленный Avatr 07 2026 года. Модель получила улучшенное оснащение. Доступны электрическая и гибридная версии. Цены стартуют от 219 900 юаней (2,6 млн рублей).Читать далее
-
15.09.2025, 11:58
Новый китайский кроссовер Avatr 07 разбили перед стартом продаж в России
Новинка скоро появится на нашем рынке. Эксперты проверили ее на прочность. Автомобиль прошел серию серьезных испытаний. Результаты тестов оказались весьма показательными. Уровень защиты пассажиров был тщательно изучен. Все подробности уже известны.Читать далее
-
05.09.2025, 14:17
Новый кроссовер Avatr 07 заметили в России до официального старта продаж
В России замечена крупная партия новых автомобилей. Премиальные кроссоверы появились на складах дистрибьютора. Официальный дебют модели еще не состоялся. Скоро ожидается премьера для нашего рынка.Читать далее
-
16.02.2026, 19:12
Porsche Cayenne Electric удивил новым интерфейсом и изогнутым Flow Display
Электрический Porsche Cayenne выходит на рынок с обновленной цифровой панелью и уникальным интерфейсом. Производитель делает ставку на новые технологии, чтобы выделиться среди конкурентов. Почему это важно для будущего премиальных электрокаров - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:50
Audi RS6 Avant Concept: новый взгляд на дизайн и вызов для BMW M5 Touring
Свежий рендер Audi RS6 Avant Concept демонстрирует смелое развитие фирменного стиля марки. Модель получила агрессивные арки, тонкие светодиодные фонари и намекает на будущее противостояние с BMW M5 Touring. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
16.02.2026, 18:32
Новый Zephyr на базе Mercedes-Benz Sprinter: роскошный дом на колесах для дальних путешествий
В 2026 году рынок автодомов пополнился необычной новинкой - Zephyr на базе Mercedes-Benz Sprinter с полным приводом и удлиненной базой. Производитель обещает не только комфорт, но и множество технологичных решений для автономных поездок. Почему этот кемпер уже обсуждают эксперты и чем он отличается от конкурентов - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 18:19
Nissan Qashqai против X-Trail: что выбрать при одинаковом бюджете и разных комплектациях
Два самых популярных кроссовера Nissan в России - Qashqai и X-Trail - конкурируют не только по продажам, но и по возможностям. Разбираемся, какой из них выгоднее выбрать при одинаковом бюджете, учитывая оснащение и технические детали.Читать далее
-
16.02.2026, 18:14
Hyundai Santa Fe снова доступен в России - выгоднее китайских конкурентов
В России стартовали продажи свежего Santa Fe. Модель нового поколения удивила ценой и оснащением. Семейные автомобилисты получили интересную альтернативу. Подробности - в нашем материале. Читать далее
-
16.02.2026, 18:12
На что обратить внимание при покупке Volkswagen Tiguan первого поколения на вторичном рынке
Volkswagen Tiguan первого поколения до сих пор пользуется спросом на вторичном рынке. Но не все экземпляры одинаково надежны: есть нюансы по кузову, двигателям и коробкам передач. Разбираемся, как не ошибиться с выбором.Читать далее
-
16.02.2026, 17:26
Tesla ограничила покупку FSD для новых владельцев Model S, X и Cyberbeast
Tesla изменила условия покупки функции FSD: теперь она доступна только в составе Luxe-пакета для отдельных моделей, но с жестким ограничением - при продаже автомобиля опция не переходит к новому владельцу. Это решение может повлиять на стоимость и привлекательность электрокаров бренда.Читать далее
-
16.02.2026, 17:16
Полноприводные кроссоверы до 3 млн рублей: актуальные предложения 2026 года
В условиях снежной зимы полный привод становится не роскошью, а необходимостью. Мы собрали самые интересные кроссоверы с четырьмя ведущими колесами, которые можно купить дешевле 3 млн рублей. Разбираемся, что предлагают производители и на что обратить внимание при выборе.Читать далее
