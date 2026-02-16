В России появится гибридный кроссовер: почти 500 сил и до 1100 километров без дозаправки

Гибридный Avatr 07 выходит на российский рынок: старт продаж намечен на лето 2026

Гибридные автомобили продолжают набирать популярность в России, и уже летом 2026 года на рынке появится новый игрок - Avatr 07. Модель проходит сертификацию и обещает стать заметным событием для сегмента SUV. Какие характеристики и перспективы у новинки, и почему именно сейчас стоит обратить внимание на гибриды - разбираемся в материале.

Российский рынок автомобилей готовится к появлению нового участника - гибридного кроссовера Avatr 07, который, по информации «Автостат», должен дебютировать летом 2026 года. Представители бренда уже подтвердили, что модель проходит необходимые процедуры сертификации, а к концу года в продуктовой линейке Avatr будет три автомобиля. Помимо этого, компания работает над созданием флагманского SUV длиной более пяти метров, однако его выход в России ожидается не ранее 2027 года.

Avatr 07 - это среднеразмерный кроссовер, впервые представленный в Китае осенью 2025 года. Пятидверная новинка отличается внушительными габаритами: длина - 4 825 мм, ширина - 1 980 мм, высота - 1 620 мм, а колесная база составляет 2 940 мм. В Китае автомобиль доступен в четырех версиях, две из которых оснащены гибридными силовыми установками. В основе гибридов лежит 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 156 л.с., который используется исключительно для подзарядки батареи.

Гибридные модификации Avatr 07 бывают как с одним, так и с двумя электромоторами. Одномоторная версия развивает 314 л.с. и 367 Нм крутящего момента, а двухмоторная - 492 л.с. и 629 Нм. Максимальная скорость обеих версий ограничена на отметке 190 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 6,6 и 4,9 секунды соответственно. Емкость аккумулятора составляет 9,05 кВтч, что позволяет проехать на электротяге до 230 км. Суммарный запас хода по циклу CLTC достигает 1 100 км. В числе особенностей - пневматическая подвеска и адаптивные амортизаторы, что обещает высокий уровень комфорта на российских дорогах.

Фото: Avatr

Как отмечают эксперты, интерес к гибридным автомобилям в России продолжает расти. По итогам 2025 года, по данным АО «ППК», в стране было реализовано 44,8 тысячи новых подключаемых гибридов - это на 9,5% больше, чем годом ранее. Доля гибридов на рынке новых легковых машин увеличилась с 2,6% до 3,4%. Особенно заметен рост в последние месяцы года, что связывают с изменениями в расчете утилизационного сбора, который стал более выгодным для гибридных моделей.

Напомним, бренд Avatr был создан в результате сотрудничества крупных китайских компаний, включая Changan и Huawei. Основная ставка делается на инновационные технологии, электрификацию и высокий уровень комфорта. За короткое время Avatr сумел занять заметное место на рынке Китая, а теперь активно расширяет свое присутствие за пределами страны. В России бренд делает ставку на современные гибридные и электрические модели, что соответствует мировым тенденциям развития автопрома.

Avatr 07 - пример того, как современные технологии и требования рынка формируют новые стандарты в сегменте SUV. Модель сочетает в себе мощность, экономичность и продвинутые опции, которые ранее были доступны только в премиальном сегменте. Появление Avatr 07 в России может стать важным этапом для всего рынка гибридных автомобилей, открывая новые возможности для покупателей и задавая ориентиры для конкурентов.