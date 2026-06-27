Electra придумала авиалайнер будущего с фюзеляжем «двойной пузырь» и тремя электродвигателями в хвосте: как это работает

Гибридный авиалайнер Electra: новая аэродинамика и три электродвигателя в хвосте

Electra представила концепцию гибридного авиалайнера с уникальным фюзеляжем и тремя электродвигателями в хвостовой части. Такой подход обещает повысить топливную эффективность и снизить выбросы, сохраняя совместимость с существующими аэропортами.

Electra представила концепцию гибридного авиалайнера с уникальным фюзеляжем и тремя электродвигателями в хвостовой части. Такой подход обещает повысить топливную эффективность и снизить выбросы, сохраняя совместимость с существующими аэропортами.

В мире авиации наметился новый тренд: гибридные пассажирские самолёты, которые позволяют не только сократить вредные выбросы, но и повысить экономичность перевозок. Компания Electra представила концепт лайнера, способного стать отправной точкой для грядущих изменений в отрасли. Ключевая особенность машины — необычный фюзеляж типа «двойной пузырь», в котором две трубчатые секции объединены в единую конструкцию. Такое решение даёт возможность интегрировать крыло и корпус, что увеличивает подъёмную силу и уменьшает нагрузку на крылья, а значит, позволяет сделать их более компактными.

Силовая установка построена на комбинации двух турбовентиляторных двигателей под крыльями и трёх электрических вентиляторов в хвостовой части. Электровентиляторы питаются от генераторов, связанных с основными двигателями. Подобный подход не только снижает расход топлива и уровень выбросов — что особенно важно на фоне ужесточения экологических норм, — но и сохраняет совместимость с существующей аэропортовой инфраструктурой, что критично для масштабного внедрения.

Electra реализует этот проект в рамках программы NASA «Передовые концепции самолётов для экологической устойчивости» (AACES) 2050. Инженеры компании делают ставку не просто на установку электродвигателей, а на глубокую интеграцию аэродинамики и силовой установки. Фюзеляж «двойной пузырь» базируется на исследованиях Массачусетского технологического института (проект D8) и позволяет задействовать пограничный слой воздуха для повышения эффективности и снижения турбулентности в хвостовой части. Это решение выглядит необычно, но даёт ощутимые аэродинамические преимущества.

В Electra подчёркивают, что электрификация открывает новые возможности для размещения двигателей там, где раньше это было невозможно. Такой подход позволяет оптимизировать взаимодействие между планером и силовой установкой без потери эксплуатационных характеристик. Впрочем, инженерам ещё предстоит решить задачи, связанные с передачей энергии, охлаждением и снижением шума, чтобы довести концепцию до серийного производства.

Для российского рынка подобные разработки особенно актуальны: авиакомпании ищут способы снизить издержки и соответствовать международным стандартам. Если концепция Electra будет реализована, она может изменить подход к проектированию пассажирских самолётов и дать новый импульс развитию всей авиационной отрасли.

Интересно, что поиск баланса между универсальностью конструкции и эффективностью — задача далеко не новая для транспортной сферы. Например, опыт советского грузовика Урал-375 показывает, как попытка совместить разные требования может привести к неожиданным результатам. В случае Electra ставка делается на экологичность и интеграцию новых технологий, что может стать ключевым преимуществом на рынке будущего.