Дом на колесах с турбонаддувом — что скрывает гибридный RV?

9 января 2026, 19:02
Гибридный автодом BYD: электрический караван нового поколения для путешествий
Гибридный автодом BYD удивляет сочетанием технологий и комфорта. Внутри - простор и продуманная эргономика. Электрическая тяга и турбодвигатель обеспечивают свободу маршрута. Неожиданные детали интерьера интригуют. Возможна индивидуальная настройка под владельца.
В 2026 году рынок автодомов переживает настоящий ренессанс, и одним из самых ярких представителей нового поколения становится гибридный автодом BYD. Он сочетает современные технологии, функциональность и высокий комфорт для длительных путешествий. Его габариты (длина около 6 м, ширина 2,38 м) и прочная конструкция на алюминиевом каркасе обеспечивают простор и надежность, а вместимость до шести человек делает его идеальным для семьи или компании.
Сердцем модели является гибридная силовая установка: турбированный двигатель Xiaoyun 1.5Ti, который работает в паре с электромотором и батареей емкостью 18,3 кВт·ч. Такая связка позволяет проехать до 50 км в бесшумном электрическом режиме, что идеально для прогулок на природе или перемещений по городу. Мощность в 150 кВт обеспечивает уверенную динамику даже при полной загрузке.
Внутри автодома создана атмосфера мобильного мини-отеля. Здесь продумана каждая деталь: U-образный диван-трансформер, двуспальная кровать с матрасом, подъемная кровать в задней части, кожаная отделка сидений и регулируемое водительское кресло. Для приватности пространство разделяется шторами и занавесками.
Бытовые удобства впечатляют своим разнообразием: два холодильника, микроволновая печь, индукционная плита, стиральная машина, система горячего водоснабжения и отопления. Водоснабжение организовано через интеллектуальный насос с баком на 400 литров. Для развлечений предусмотрен 32-дюймовый телевизор, а за безопасность отвечают камера заднего вида и система кругового обзора.
Автономность обеспечивается мощным инвертором на 10 кВт. В экстерьере — выдвижная ступенька, маркизный тент, наружный душ и лестница на крышу.
Похожие материалы Бид
-
09.01.2026, 19:31
Кемпер HOWO: доступный автодом для семейных путешествий и кемпинга
Китайский автодом HOWO удивляет ценой и оснащением. Внедорожный караван для отдыха на природе подходит для семейных поездок и дальних маршрутов. Узнайте, чем он отличается от конкурентов.Читать далее
-
09.01.2026, 19:22
Haval увеличил цены на большинство моделей в России с января 2026 года
С 2026 года Haval поднял цены почти на весь модельный ряд. Исключение - только Jolion. Рост составил от 50 до 100 тысяч рублей. Новые комплектации заметно дороже прошлогодних. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
09.01.2026, 17:51
УАЗ поднял цены на все модели: новые прайсы с января 2026 года
С 2026 года УАЗ изменил стоимость всех своих машин. Цены выросли на десятки тысяч рублей. Новые прайсы уже действуют. Бюджетные внедорожники становятся менее доступными. Как это скажется на рынке, пока неясно.Читать далее
-
09.01.2026, 17:44
Kia вывела на автосалон в Брюсселе сразу три электрокара GT нового поколения
Kia удивила публику в Брюсселе сразу тремя электрокарами GT. Каждый из них претендует на лидерство в своем классе. Компания делает ставку на уникальные режимы вождения и цифровые технологии. Что еще приготовили корейцы для европейского рынка? Ожидания растут.Читать далее
-
09.01.2026, 17:28
Mazda CX-6e: новый электрокроссовер с японским характером выходит в Европу
Mazda готовит к старту в Европе свой второй электрокроссовер. Модель CX-6e создана вместе с Changan. Японцы обещают уникальные ощущения за рулем. Продажи начнутся уже в этом году. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
09.01.2026, 17:09
BMW готовит электрический iX4: преемник X4 с новым дизайном и мощной версией M
BMW готовит к выпуску iX4 - полностью электрический купе-кроссовер, который заменит X4. Ожидается несколько вариантов силовых установок, включая спортивную модификацию M. Новинка дебютирует в конце 2026 года. Дизайн обещает быть ярким и узнаваемым. Подробности о платформе и производстве уже известны.Читать далее
-
09.01.2026, 17:01
Владелец Mazda MX-5 Miata 2024 проехал 4700 км и не согласен с потерей стоимости
Mazda MX-5 Miata нового поколения - не просто спорткар, а культовый выбор для ценителей драйва. Владелец проехал почти 3 тысячи миль и не готов мириться с обесцениванием машины. Какой секрет скрывает этот японский родстер? Узнайте, почему он не спешит дешеветь.Читать далее
-
09.01.2026, 16:14
Renault представил индийский Duster с уникальным дизайном и локальной сборкой
Renault готовит премьеру нового Duster для Индии. Кроссовер заметно отличается от глобальной версии. Ожидается локальная сборка и особое оснащение. Дата дебюта уже известна. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
09.01.2026, 16:05
Складной караван Gobur Carousel: компактный дом на колесах для путешествий мечты
Маленький караван Gobur Carousel удивляет своим функционалом. Он сочетает компактность и удобство. Но способен ли он заменить полноценный дом на колесах? Узнайте, почему этот караван вызывает споры среди автолюбителей. Оцените, насколько он подходит для российских дорог.Читать далее
-
09.01.2026, 15:52
Неожиданный лидер: Топ-10 семейных кроссоверов 2026 года с лучшими оценками по безопасности
Эксперты назвали кроссоверы, которые получили высшие баллы за безопасность. В списке есть как японские, так и корейские модели. Некоторые результаты удивили даже специалистов. Узнайте, кто оказался вне конкуренции в 2026 году.Читать далее
