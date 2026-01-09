Дом на колесах с турбонаддувом — что скрывает гибридный RV?

Гибридный автодом BYD: электрический караван нового поколения для путешествий

Гибридный автодом BYD удивляет сочетанием технологий и комфорта. Внутри - простор и продуманная эргономика. Электрическая тяга и турбодвигатель обеспечивают свободу маршрута. Неожиданные детали интерьера интригуют. Возможна индивидуальная настройка под владельца.

В 2026 году рынок автодомов переживает настоящий ренессанс, и одним из самых ярких представителей нового поколения становится гибридный автодом BYD. Он сочетает современные технологии, функциональность и высокий комфорт для длительных путешествий. Его габариты (длина около 6 м, ширина 2,38 м) и прочная конструкция на алюминиевом каркасе обеспечивают простор и надежность, а вместимость до шести человек делает его идеальным для семьи или компании.

Фото: Hubei Hongyu Special Automobile Co.

Сердцем модели является гибридная силовая установка: турбированный двигатель Xiaoyun 1.5Ti, который работает в паре с электромотором и батареей емкостью 18,3 кВт·ч. Такая связка позволяет проехать до 50 км в бесшумном электрическом режиме, что идеально для прогулок на природе или перемещений по городу. Мощность в 150 кВт обеспечивает уверенную динамику даже при полной загрузке.

Фото: Hubei Hongyu Special Automobile Co.

Внутри автодома создана атмосфера мобильного мини-отеля. Здесь продумана каждая деталь: U-образный диван-трансформер, двуспальная кровать с матрасом, подъемная кровать в задней части, кожаная отделка сидений и регулируемое водительское кресло. Для приватности пространство разделяется шторами и занавесками.

Бытовые удобства впечатляют своим разнообразием: два холодильника, микроволновая печь, индукционная плита, стиральная машина, система горячего водоснабжения и отопления. Водоснабжение организовано через интеллектуальный насос с баком на 400 литров. Для развлечений предусмотрен 32-дюймовый телевизор, а за безопасность отвечают камера заднего вида и система кругового обзора.

Автономность обеспечивается мощным инвертором на 10 кВт. В экстерьере — выдвижная ступенька, маркизный тент, наружный душ и лестница на крышу.