Секретный дрон с гибридной силовой установкой - испытания на базе ВВС США и перспективы для разведки

9 мая 2026, 06:17
Гибридный беспилотник XRQ-73 SHEPARD испытан в Калифорнии: новый шаг DARPA и Northrop Grumman
В Калифорнии прошли испытания уникального беспилотника XRQ-73 SHEPARD с гибридной силовой установкой, разработанного DARPA и Northrop Grumman. Проект может изменить подход к разведывательным операциям и стать основой для новых технологий в авиации. Почему этот дрон вызывает интерес у экспертов - разбираемся в деталях.
Испытания гибридного беспилотника XRQ-73 SHEPARD, проведенные на базе ВВС США в штате Калифорния, стали одним из самых громких событий в своей сфере за последние месяцы. Этот аппарат, созданный усилиями Scaled Composites и Northrop Grumman по заказу DARPA, не только способен выполнять разведывательные задачи, но и представляет собой совершенно новый подход к конструкции беспилотных летательных аппаратов.
Главная особенность XRQ-73 — гибридная силовая установка, сочетающая двигатель внутреннего сгорания и электропривод. Такой тандем позволяет дрону летать практически бесшумно, что делает его незаменимым для скрытых операций за линией фронта. В отличие от полностью электрических моделей, SHEPARD не ограничен малым радиусом действия и способен нести полезную нагрузку, необходимую для современных разведывательных миссий.
По информации Scaled Composites, испытательный полет проводился на базе Эдвардс, однако подробности самого теста и условия безопасности не разглашаются. Известно лишь, что управление аппаратом осуществлялось с земли, а сам дрон относится к категории «Группа 3» — его масса не превышает 600 кг. Такой класс позволяет использовать его для решения широкого круга задач, не привлекая лишнего внимания.
Интересно, что XRQ-73 внешне напоминает уменьшенную копию стратегического бомбардировщика B-21 Raider, который также разрабатывается Northrop Grumman. Это не случайно: примененные аэродинамические решения и стелс-технологии позволяют аппарату минимизировать заметность для радаров и акустических систем. В случае успешной реализации проекта SHEPARD может стать прототипом целого семейства малозаметных разведывательных дронов нового поколения.
Технология гибридной силовой установки, реализованная в XRQ-73, может найти применение и в других областях авиации. Возможность сочетать дальность полета и низкий уровень шума открывает перспективы для коммерческих беспилотников, а также для перспективных авиационных платформ. Как отмечают эксперты, подобные решения способны изменить баланс сил в сфере разведки и наблюдения.
Пока представители Scaled Composites и DARPA не раскрывают планы развития проекта XRQ-73, однако сам факт успешных летних испытаний говорит о значительном прогрессе этой технологии. Если ШЕПАРД подтвердит свою эффективность, в ближайшие годы мы можем увидеть появление новых малозаметных беспилотников, способных выполнить сложнейшие задачи в современных условиях.
