Beta MV250: как гражданское такси превратилось в военный гибрид с дальностью 2400 км и системой автономии от Sikorsky

Гибридный Beta Alia MV250: новый военный VTOL с автономией и увеличенной дальностью

Американская Beta Technologies выводит на рынок гибридный военный VTOL MV250 с автономным управлением и увеличенной дальностью полета. Эта новинка может изменить подход к логистике и снабжению в армии, а также повлиять на развитие гражданской инфраструктуры воздушного транспорта.

Американская Beta Technologies выводит на рынок гибридный военный VTOL MV250 с автономным управлением и увеличенной дальностью полета. Эта новинка может изменить подход к логистике и снабжению в армии, а также повлиять на развитие гражданской инфраструктуры воздушного транспорта.

Американская компания Beta Technologies представила на авиасалоне Farnborough International Airshow 2026 гибридную военную версию своего VTOL-аппарата Alia — модель MV250. Это событие вызвало интерес не только среди военных экспертов, но и у специалистов по инновационному транспорту: впервые на базе гражданского электрического VTOL создана машина, способная выполнять сложные армейские задачи.

В отличие от гражданской версии, рассчитанной на пять пассажиров и 35 минут полета на одной зарядке, MV250 получил гибридную силовую установку с турбогенератором GE Aerospace. Такой подход позволил увеличить максимальную дальность до 2400 км и грузоподъемность до 907 кг — параметры, которые соответствуют современным требованиям военных логистических операций.

Особое внимание уделено автономности: Beta MV250 оснащается системой Matrix от Sikorsky, уже опробованной на более чем 20 летательных аппаратах и прошедшей свыше 1000 часов испытаний. Эта технология позволяет аппарату выполнять миссии без экипажа, что снижает риски для персонала и расширяет спектр применения — от доставки боеприпасов и оборудования до эвакуации и медицинской поддержки.

Интересно, что Beta уже тестировала автономные решения на экспериментальном CX300, имеющем схожую архитектуру управления с MV250. В будущем компания планирует интегрировать и собственную систему автономии, что может дать еще больше гибкости для военных задач.

Выход Beta на военный рынок не случаен: в начале года компания участвовала в учениях НАТО Aurora 26 по приглашению армии США. Теперь Beta рассчитывает, что MV250 будет востребован на новых международных маневрах и сможет конкурировать с устаревшими платформами благодаря большей дальности, скорости и сниженным затратам на эксплуатацию.

Beta Alia MV250 — не единственный пример милитаризации гражданских VTOL. Похожий путь выбрала и Vertical Aerospace, что говорит о формировании нового сегмента рынка. Важно отметить, что гибридные и автономные решения могут быть востребованы не только в армии США, но и в других странах, где актуальны вопросы быстрой доставки грузов и снижения зависимости от традиционной авиации. Если MV250 подтвердит заявленные характеристики на практике, это может стать отправной точкой для массового внедрения подобных аппаратов в военной и гражданской логистике.

Параллельно Beta активно развивает инфраструктуру для гражданских VTOL: недавно объявлено о партнерстве с Archer и установке 250 зарядных станций для воздушных такси в США. Эти проекты реализуются в рамках программы eIPP, поддерживаемой DOT и FAA, и направлены на интеграцию воздушных такси в американское воздушное пространство уже в ближайшие годы. Подобные инициативы, как и разработка MV250, подтверждают стремление компании занять лидирующие позиции в новой эре вертикального транспорта разработка новых систем автономного управления для транспорта, показывают, что рынок быстро движется к новым стандартам безопасности и эффективности.