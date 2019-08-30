30 августа 2019, 13:25
Новый BMW X5 получил гибридную версию
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Фото: BMW
Компания BMW готовится вывести на европейский рынок гибридный кроссовер X5 xDrive45e. Суммарная отдача силовой установки составляет 394 л.с., а дальность хода на чистом электричестве превышает 85 километров.
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
Фото: BMW
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Автомобиль получил технологию eDrive четвертого поколения. Гибридная силовая установка базируется на 3,0-литровой рядной «шестерке» мощностью 290 л.с. В сочетании с ним работает 113-сильный электромотор, 8-диапазонная автоматическая коробка передач и литий-ионная батарея емкостью 24 кВт-ч. Совокупная отдача гибрида составляет 394 л.с. и 600 Нм пикового момента. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 1,2 литра на 100 километров пути.
Разгон с места до «сотни» занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость равна 235 км/ч. В электрическом режиме кроссовер способен преодолеть расстояние от 67 до 87 километров по современному реалистичному циклу WLTP. Максимальная скорость в EV-режиме ограничена на 135 км/ч. В список стандартного оснащения гибридного BMW X5 входит пневмоподвеска и амортизаторы с электронным управлением. Полный привод предлагается в качестве опции. При движении в электрическом режиме специальная акустическая система имитирует звук мотора, чтобы предупредить пешеходов о приближении транспортного средства.
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привет всем.у меня х5 е53 3л. коробка авт. 2003г.когда медленно едешь глохнет при торможении. правда не всегда. топливный насос, фильтра поменял. диагностика не чего не показывает. кто знает подскажите пожалуйста, замучился.заранее спасибо.
Автор видимо не в курсе как выглядят внедорожники и что это такое.... Кроссоверы не катят
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