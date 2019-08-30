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30 августа 2019, 13:25

Новый BMW X5 получил гибридную версию

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Фото: BMW
Компания BMW готовится вывести на европейский рынок гибридный кроссовер X5 xDrive45e. Суммарная отдача силовой установки составляет 394 л.с., а дальность хода на чистом электричестве превышает 85 километров.
Новый BMW X5 получил гибридную версию

Фото: BMW

Новый BMW X5 получил гибридную версию

Фото: BMW

Новый BMW X5 получил гибридную версию

Фото: BMW

Новый BMW X5 получил гибридную версию

Фото: BMW

Новый BMW X5 получил гибридную версию

Фото: BMW

Новый BMW X5 получил гибридную версию

Фото: BMW

Новый BMW X5 получил гибридную версию

Фото: BMW

Новый BMW X5 получил гибридную версию

Фото: BMW

Новый BMW X5 получил гибридную версию

Фото: BMW

Новый BMW X5 получил гибридную версию
Новый BMW X5 получил гибридную версию
Новый BMW X5 получил гибридную версию
Новый BMW X5 получил гибридную версию
Новый BMW X5 получил гибридную версию
Новый BMW X5 получил гибридную версию
Новый BMW X5 получил гибридную версию
Новый BMW X5 получил гибридную версию
Новый BMW X5 получил гибридную версию
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От своих бензиновых и дизельных «собратьев» гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e отличается лишь портом зарядки на левом переднем крыле да шильдиками с указанием версии. Объем багажника у гибрида на 150 литров меньше, чем у обычной версии с ДВС. Тем не менее, в него может поместиться не менее 500 литров груза.

Автомобиль получил технологию eDrive четвертого поколения. Гибридная силовая установка базируется на 3,0-литровой рядной «шестерке» мощностью 290 л.с. В сочетании с ним работает 113-сильный электромотор, 8-диапазонная автоматическая коробка передач и литий-ионная батарея емкостью 24 кВт-ч. Совокупная отдача гибрида составляет 394 л.с. и 600 Нм пикового момента. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 1,2 литра на 100 километров пути.

Разгон с места до «сотни» занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость равна 235 км/ч. В электрическом режиме кроссовер способен преодолеть расстояние от 67 до 87 километров по современному реалистичному циклу WLTP. Максимальная скорость в EV-режиме ограничена на 135 км/ч. В список стандартного оснащения гибридного BMW X5 входит пневмоподвеска и амортизаторы с электронным управлением. Полный привод предлагается в качестве опции. При движении в электрическом режиме специальная акустическая система имитирует звук мотора, чтобы предупредить пешеходов о приближении транспортного средства.


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Новый BMW X5 получил гибридную версию
{{material_126721}}От своих бензиновых и дизельных «собратьев» гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e отличается лишь портом зарядки на левом переднем крыле да шильдиками с указанием версии. Объем багажника у гибрида на 150 литров меньше, чем у обычной версии с ДВС. Тем не менее, в него может поместиться не менее 500 литров груза.Автомобиль получил технологию eDrive четвертого поколения. Гибридная силовая установка базируется на 3,0-литровой рядной «шестерке» мощностью 290 л.с. В сочетании с ним работает 113-сильный электромотор, 8-диапазонная автоматическая коробка передач и литий-ионная батарея емкостью 24 кВт-ч. Совокупная отдача гибрида составляет 394 л.с. и 600 Нм пикового момента. Расход топлива в смешанном цикле заявлен на уровне 1,2 литра на 100 километров пути.Разгон с места до «сотни» занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость равна 235 км/ч. В электрическом режиме кроссовер способен преодолеть расстояние от 67 до 87 километров по современному реалистичному циклу WLTP. Максимальная скорость в EV-режиме ограничена на 135 км/ч. В список стандартного оснащения гибридного BMW X5 входит пневмоподвеска и амортизаторы с электронным управлением. Полный привод предлагается в качестве опции. При движении в электрическом режиме специальная акустическая система имитирует звук мотора, чтобы предупредить пешеходов о приближении транспортного средства.
2019-08-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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