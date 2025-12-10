Сможет ли гибридный Corvette удивить поклонников классических спорткаров – или Porsche снова впереди

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 07:37

Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили

Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили

Сможет ли гибридный Corvette удивить поклонников классических спорткаров – или Porsche снова впереди

Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили

Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.

Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.

Многие автолюбители по-прежнему считают, что настоящий спорткар должен быть исключительно с бензиновым V8 под капотом. Однако современные технологии не стоят на месте, и на арену выходит гибридный Chevrolet Corvette E-Ray, который решил бросить вызов признанному эталону – Porsche 911 Carrera. Как сообщает autoevolution, этот заезд обещал стать настоящей проверкой для обоих автомобилей.

Фото: Edmunds Cars

В 2025 году Corvette E-Ray стоит от 108 600 долларов, но тестируемый экземпляр был заметно дороже из-за дополнительных опций. Под капотом у него 6,2-литровый V8, который работает в паре с электромотором. Суммарная отдача – 655 лошадиных сил. Привод – полный, что должно дать преимущество на старте. Porsche 911 Carrera, напротив, оснащен классическим 3-литровым оппозитным турбомотором мощностью 379 л.с. и задним приводом. Его цена в базовой комплектации – около 115 000 долларов.

Фото: Edmunds Cars

На бумаге Corvette выглядит явным фаворитом: больше мощности, полный привод, гибридные технологии. Но сможет ли он реализовать этот потенциал на практике? Ведь Porsche 911 Carrera – это не просто быстрый автомобиль, а символ инженерного совершенства и баланса. Водители обоих спорткаров были настроены решительно, ведь на кону не только престиж, но и репутация бренда.

Старт гонки показал, что Corvette E-Ray действительно способен удивлять. Благодаря полному приводу и мгновенному отклику электромотора он вырывается вперед буквально с первых метров. Porsche 911 Carrera, несмотря на меньшую мощность, не отстает и демонстрирует отличную динамику на второй половине дистанции. Однако итоговый результат оказался не столь однозначным, как ожидали многие зрители.

В финале Corvette E-Ray все же пересекает финишную черту первым, но отрыв от Porsche оказался минимальным. Это стало настоящим сюрпризом для поклонников американского спорткара, ведь многие ожидали более уверенной победы. Porsche 911 Carrera доказал, что даже с меньшей мощностью и без гибридных технологий способен навязать борьбу куда более мощному сопернику.

Этот заезд стал отличной иллюстрацией того, что в мире современных спорткаров не всегда побеждает тот, у кого больше лошадиных сил. Инженерные решения, баланс шасси и опыт водителя играют не меньшую роль. Гибридный Corvette E-Ray показал себя достойно, но Porsche 911 Carrera вновь подтвердил свой статус и заставил задуматься даже самых ярых поклонников классических V8.

Упомянутые модели: Porsche 911 (от 21 681 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet, Porsche
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле, Порше

Похожие материалы Шевроле, Порше

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Чебоксары Самара Вологда
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться