Сможет ли гибридный Corvette удивить поклонников классических спорткаров – или Porsche снова впереди

10 декабря 2025, 07:37
Гибридный Corvette E-Ray против Porsche 911 Carrera: кто быстрее на четверти мили
Гибридный Corvette E-Ray бросает вызов легендарному Porsche 911 Carrera. Сможет ли американский спорткар изменить мнение скептиков? Узнайте, кто оказался быстрее на дистанции четверть мили. Итоги гонки удивят даже опытных автолюбителей.
Многие автолюбители по-прежнему считают, что настоящий спорткар должен быть исключительно с бензиновым V8 под капотом. Однако современные технологии не стоят на месте, и на арену выходит гибридный Chevrolet Corvette E-Ray, который решил бросить вызов признанному эталону – Porsche 911 Carrera. Как сообщает autoevolution, этот заезд обещал стать настоящей проверкой для обоих автомобилей.
В 2025 году Corvette E-Ray стоит от 108 600 долларов, но тестируемый экземпляр был заметно дороже из-за дополнительных опций. Под капотом у него 6,2-литровый V8, который работает в паре с электромотором. Суммарная отдача – 655 лошадиных сил. Привод – полный, что должно дать преимущество на старте. Porsche 911 Carrera, напротив, оснащен классическим 3-литровым оппозитным турбомотором мощностью 379 л.с. и задним приводом. Его цена в базовой комплектации – около 115 000 долларов.
На бумаге Corvette выглядит явным фаворитом: больше мощности, полный привод, гибридные технологии. Но сможет ли он реализовать этот потенциал на практике? Ведь Porsche 911 Carrera – это не просто быстрый автомобиль, а символ инженерного совершенства и баланса. Водители обоих спорткаров были настроены решительно, ведь на кону не только престиж, но и репутация бренда.
Старт гонки показал, что Corvette E-Ray действительно способен удивлять. Благодаря полному приводу и мгновенному отклику электромотора он вырывается вперед буквально с первых метров. Porsche 911 Carrera, несмотря на меньшую мощность, не отстает и демонстрирует отличную динамику на второй половине дистанции. Однако итоговый результат оказался не столь однозначным, как ожидали многие зрители.
В финале Corvette E-Ray все же пересекает финишную черту первым, но отрыв от Porsche оказался минимальным. Это стало настоящим сюрпризом для поклонников американского спорткара, ведь многие ожидали более уверенной победы. Porsche 911 Carrera доказал, что даже с меньшей мощностью и без гибридных технологий способен навязать борьбу куда более мощному сопернику.
Этот заезд стал отличной иллюстрацией того, что в мире современных спорткаров не всегда побеждает тот, у кого больше лошадиных сил. Инженерные решения, баланс шасси и опыт водителя играют не меньшую роль. Гибридный Corvette E-Ray показал себя достойно, но Porsche 911 Carrera вновь подтвердил свой статус и заставил задуматься даже самых ярых поклонников классических V8.
