Что ждет покупателей нового кроссовера из Калининграда: плюсы, минусы и неожиданные решения в оснащении

11 февраля 2026, 08:21
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan запускает в России сборку гибридного кроссовера Deepal G318. Почему эта модель может изменить рынок, какие опции удивят, а какие детали вызывают вопросы - разбираемся в деталях прямо сейчас.
Российский рынок готовится к появлению нового игрока в сегменте крупных кроссоверов: Changan запускает локальную сборку Deepal G318 на калининградском «Автоторе». Это событие может серьезно повлиять на расстановку сил среди внедорожников, ведь речь идет о гибридном полноприводнике с уникальными характеристиками и современным оснащением, который уже весной появится в продаже.
Deepal G318 - не просто очередная новинка из Китая. Модель названа в честь самой длинной трассы Поднебесной - дороги 318, соединяющей Шанхай и Тибет. В 2024 году автомобиль дебютировал на внутреннем рынке, а теперь готовится к российской адаптации. По габаритам и конструкции он сопоставим с такими гигантами, как Haval H9 и Toyota Land Cruiser, но при этом предлагает собственный взгляд на комфорт и технологии из-за отказа от рамной конструкции.
В России будут доступны исключительно гибридные версии с полным приводом. Под капотом - 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с двумя электродвигателями (по одному на каждую ось). Суммарная мощность достигает 429 л.с., а крутящий момент - 572 Н·м. Разгон до сотни занимает всего 5,9 секунды, что для такого класса впечатляет. Батарея емкостью 35 кВт·ч поддерживает быструю зарядку: до 80% за 15 минут. На электротяге G318 способен проехать до 140 км по циклу WLTC, а при разряженной батарее расход топлива не превышает 7 литров на 100 км. Важно, что китайские версии допускают использование 92-го бензина, что может быть актуально и для российских условий.
Оснащение даже базовой комплектации впечатляет: светодиодная оптика с автоматическим управлением, двухслойные стекла, электроприводы и подогрев сидений с вентиляцией и массажем, обогрев руля, голосовое управление, огромный 14,6-дюймовый дисплей, аудиосистема с 16 динамиками, 18-дюймовые диски и полный набор электронных ассистентов. Для любителей бездорожья предусмотрены вентилируемые тормоза, магнитно-механическая блокировка заднего дифференциала, «ползучий» круиз-контроль, функция «танкового» разворота, глубиномер, а также внедорожные режимы: «Оффроуд», «Грязь», «Песок», «Снег», «Брод». Интересная опция - запоминание 50-метровой траектории с возможностью автоматического возврата задним ходом.
Топовая версия Worry-Free Crossing Edition выделяется пневматической подвеской с адаптивными амортизаторами, 20-дюймовыми колесами и расширенным внедорожным пакетом. Внешний облик Deepal G318 выдержан в стиле «хардкор», однако не обошлось без спорных решений: глянцевый пластик на обвесе может оказаться уязвимым при активной эксплуатации вне асфальта.
Салон выполнен в массивном стиле с бархатистой отделкой. Внутри просторно, но по ширине ощущается некоторая теснота. Руль эргономичен, приборная панель минималистична, климат-контроль реализован с помощью физических кнопок. Широкий селектор передач и кнопки управления круговым обзором и парковочным ассистентом на руле добавляют удобства. По данным бортового компьютера, запас хода почти достигает тысячи километров.
В ходе тест-драйва Deepal G318 проявил себя как комфортный и предсказуемый автомобиль. Подвеска обеспечивает плавность хода, а система стабилизации ESP работает корректно даже при резких маневрах. Управляемость не вызывает нареканий, кроссовер уверенно держит траекторию. Однако есть и недостатки: наружные элементы кузова, особенно глянцевые детали, могут быть подвержены повреждениям, а объем багажника не дотягивает до лидеров класса.
В Китае Deepal G318 стоит от 2 до 2,5 млн рублей в пересчете, но российские цены пока держатся в секрете. Модель вызывает неоднозначные эмоции: с одной стороны, впечатляет оснащением и динамикой, с другой - есть вопросы к практичности некоторых решений. Тем не менее, для российского рынка, где спрос на современные гибридные внедорожники только растет, появление G318 может стать заметным событием.
Интересно, что на фоне выхода Deepal G318 на российский рынок, другие китайские бренды также активизируются. Например, недавно крупный кроссовер Tenet T9 прошел сертификацию и готовится к производству в Калуге - подробнее о его перспективах можно узнать в материале о запуске Tenet T9 в России. Это подтверждает, что конкуренция среди новых моделей только усиливается, а покупатели получают все больше интересных вариантов для выбора.
Как сообщает Autonews, Deepal G318 выглядит многообещающе для российских условий, особенно в базовой полноприводной версии. Остается дождаться официальных цен и первых отзывов владельцев, чтобы понять, насколько удачно модель впишется в отечественный рынок.
