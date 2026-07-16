Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 21:49

Гибридный Deepal S07 и Esteo MX: новые кроссоверы с заводской сборкой в России

Гибридный Deepal S07 и Esteo MX: новые кроссоверы с заводской сборкой в России

Два новых SUV за один месяц: чем удивят Deepal S07 и Esteo MX и сколько они стоят

Гибридный Deepal S07 и Esteo MX: новые кроссоверы с заводской сборкой в России

На российском рынке появились сразу две новые модели: гибридный кроссовер Deepal S07 и среднеразмерный Esteo MX. Оба автомобиля выделяются техническими решениями и локальной сборкой, что может изменить расстановку сил среди конкурентов в сегменте SUV.

На российском рынке появились сразу две новые модели: гибридный кроссовер Deepal S07 и среднеразмерный Esteo MX. Оба автомобиля выделяются техническими решениями и локальной сборкой, что может изменить расстановку сил среди конкурентов в сегменте SUV.

Появление на российском рынке сразу двух новых моделей — Deepal S07 и Esteo MX — может стать знаковым событием для сегмента SUV. Оба автомобиля ориентированы на покупателей, которые ищут современные технологии, локальную сборку и оптимальное соотношение цены и характеристик.

Deepal S07 — гибридный кроссовер, стартовая цена которого составляет 4 084 900 рублей. В основе силовой установки — 1,5-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с электродвигателем. Совокупная мощность достигает 238 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,7 секунды. Такой результат выглядит конкурентоспособно на фоне других гибридов этого класса.

Практически одновременно на рынок вышел Esteo MX — среднеразмерный внедорожник с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. Максимальная скорость — 210 км/ч. Минимальная цена с учётом всех акций — 3 890 000 рублей. Производство моделей организовано на заводе холдинга «АГР» в Шушарах, что позволяет производителям стремиться к локализации и снижению издержек.

Новинки обещают быть интересными с точки зрения технологий, которые ценят современные водители. Deepal S07 предлагает гибридную установку, что может быть актуально для российских климатических условий и экономии топлива. Esteo MX, в свою очередь, представляет собой классическую компоновку с мощным бензиновым мотором и полным приводом — это важно для отечественных дорог. Локальная сборка даёт возможность рассчитывать на более доступное сервисное обслуживание и наличие запчастей. В целом, появление этих моделей способно усилить конкуренцию в сегменте внедорожников и предоставить покупателям больший выбор в условиях меняющегося рынка.

Интересно, что на фоне выпуска Deepal S07 и Esteo MX на мировом рынке также создаются новые модели, ориентированные на разные регионы. Например, недавно был представлен рамный пикап Smilodon Pro, который, по мнению экспертов, может быть востребован на Востоке и в Австралии — подробнее об этом можно узнать в отдельном материале о запуске Smilodon Pro .

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